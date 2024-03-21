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Южный Судан стремится укрепить всестороннее сотрудничество с Вьетнамом

Президент Южного Судана Сальваторе Киир Маярдит выразил восхищение экономическими и социальными достижениями Вьетнама и подтвердил стремление углублять всестороннее сотрудничество между Южным Суданом и Вьетнамом. 20 марта, в президентском дворце в Джубе, столице Южного Судана, посол Вьетнама в Египте Нгуен Хюи Зунг, аккредитованный также в Южном Судане, представил верительные грамоты президенту Южного Судана от президента Вьетнама.

На встрече, последовавшей за церемонией вручения верительных грамот, президент Сальваторе Киир Маярдит приветствовал посла Нгуен Хюи Зунга и выразил удовлетворение отношениями с первым посолом Вьетнама в новой африканской республике.

Президент Сальваторе Киир Маярдит пожелал послу успехов в его миссии в Южном Судане и выразил надежду на вклад посла в укрепление и развитие отношений между двумя странами.

Он выразил восхищение экономическими и социальными достижениями Вьетнама и подтвердил желание развивать всестороннее сотрудничество между Южным Суданом и Вьетнамом.

Со своей стороны, посол Нгуен Хюи Зунг отметил честь быть первым посолом Вьетнама в Южном Судане и подтвердил намерение способствовать укреплению дружественных связей и сотрудничества между странами на двустороннем и многостороннем уровнях.

За день до этого, 19 марта, посол Нгуен Хюи Зунг представил копию своих верительных грамот министру иностранных дел Южного Судана Джеймсу Питиа Моргану.

Южный Судан, молодая республика в Центральной Африке, возникла в 2011 году после референдума, по итогам которого южная часть Судана стала независимым государством. Страна насчитывает примерно 12 миллионов жителей, представленных более чем 200 различными племенами и обладает значительными природными ресурсами, включая нефть и леса.

Вьетнам и Южный Судан установили официальные дипломатические отношения 21 февраля 2019 года, при этом Вьетнам признал независимость Южного Судана сразу после ее провозглашения в 2011 году. С 2014 года Вьетнам направляет миротворческие силы в Южный Судан в рамках миротворческих миссий ООН, деятельность которых высоко оценивается как ООН, так и правительством Южного Судана, а также местными сообществами. Эти усилия отражают приверженность Вьетнама международному миру и безопасности, а также желание способствовать стабилизации и развитию в регионе.

Это стремление к всестороннему партнерству отражает общее желание обеих стран укреплять международное сотрудничество и взаимопонимание. Углубление двусторонних отношений между Южным Суданом и Вьетнамом будет способствовать не только укреплению дружбы между народами двух стран, но и внесет вклад в региональную и глобальную стабильность.

ИЖВ/ВИА

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