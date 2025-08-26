НОВОСТИ
Южные туристические направления готовятся к празднованию Национального дня
Туристические ведомства многих южных регионов ожидают увеличения числа поездок на отдых, хотя и без резкого скачка, поскольку многие туристы отправятся в Ханой на военный парад и шествие в честь 80-й Национальной годовщины или выберут центральные пляжи и поездки за границу.
Для создания праздничной атмосферы в различных районах запланирован целый ряд культурных и художественных мероприятий.
Туристические достопримечательности, исторические и культурные объекты готовы принять посетителей. В городе Хошимин муниципальный департамент культуры и спорта объявил о проведении целого ряда мероприятий, в том числе специального представления в прямом эфире вечером 2 сентября на пешеходной улице Нгуен Хюэ (квартал Сайгон), в новом центральном парке (квартал Биньзыонг) и на площади Тхуйван (квартал Вунгтау). Кроме того, в эту ночь город будет освещен фейерверками во многих местах.
Нгуен Тхи Ань Хоа, директор муниципального департамента туризма, отметил, что город теперь предлагает более широкое туристическое пространство после его слияния с бывшими провинциями Биньзыонг и Бариа–Вунгтау. Достопримечательности варьируются от центральных кварталов Сайгона, Бентханя и Чолона до морских и островных курортов в квартале Вунгтау, общинах Лонгшона, Хочама, Тханьан и особой зоны Кондао, а также традиционных ремесленных деревень и фруктовых садов в кварталах Танйен, Лайтхиеу и Чаньхиеп.
В настоящее время в городе насчитывается более 3200 объектов размещения, включая многочисленные отели от 1 до 5 звезд, которые в полной мере способны обслуживать большие потоки посетителей, включая группы MICE (встречи, поощрительные мероприятия, конференции и выставки).
В городе Кантхо, центре дельты Меконга, пройдут специальные художественные представления, которые будут транслироваться в прямом эфире с трех площадок – Парк Тайдо (квартал Хынгфу), парк Хано (квартал Витан) и городской район 5А (квартал Фулой) – вместе с фейерверками.
Учитывая расширение туристического пространства, охватывающего бывшие провинции Шокчанг и Хаужанг, Кантхо ожидает высокого спроса на туры, охватывающие экологический туризм, сады, речные островки, культурные и духовные достопримечательности.
Расположенная южнее провинция Камау привлекает внимание своими культурными, историческими и экотуризмом. На экотуристическом курорте Камау в общине Чан Ван Тхой посетители могут осмотреть лесные деревни, воссозданные со времен войны, принять участие в таких мероприятиях, как “День местного жителя У Мин Ха”, заняться традиционным сельским хозяйством и рыбной ловлей, приготовить фирменные блюда и провести ночь в спокойной лесной обстановке под звуки народной музыки.
Безопасный, цивилизованный и дружелюбный туризм
Местные центры не только проводят культурные и художественные мероприятия и предлагают уникальные туристические продукты, но и обучают и повышают квалификацию персонала, чтобы обеспечить посетителям наилучшие впечатления.
В августе Департамент туризма города Хошимин провел тренинг по пожарной безопасности и гигиене питания для 350 представителей отелей, поставщиков туристических услуг и ресторанов, включенных в список Мишлен, с целью повышения качества обслуживания и обеспечения безопасной, цивилизованной туристической среды.
Провинция Камау также обратилась к туристическим компаниям с просьбой повысить безопасность и качество обслуживания в преддверии 80-й годовщины Августовской революции и Национального дня.
Директор департамента культуры, спорта и туризма провинции Камау Нгуен Куок Тхань подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил безопасности, особенно при проведении мероприятий, которые могут повлиять на здоровье посетителей, и запретил использование незарегистрированных или небезопасных транспортных средств. Операторам также было настоятельно рекомендовано избегать завышения цен, обеспечивать достаточную поддержку персонала и оперативно решать проблемы посетителей.
В то же время провинция продвигает общественный и культурный туризм, посещение памятников старины и туры “возвращения к корням”, чтобы продемонстрировать Камау как безопасное и привлекательное направление.