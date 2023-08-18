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Южные регионы диверсифицируют туристические продукты, чтобы привлечь больше посетителей
Статистика некоторых туристических фирм, работающих в регионе, показывает, что к середине августа количество бронирований туров и объектов проживания на праздничные дни увеличилось по сравнению с обычными днями.
По данным компании Saigontourist Group, она разработала множество турпакетов с привлекательными направлениями и конкурентоспособными ценами, чтобы привлечь больше туристов.
В то же время компания Vietravel предлагает туры в такие туристические центры страны, как Фукуок (Киенжанг), Нячанг (Кханьхоа), Куйньон (Биньдинь), Фантхиет (Биньтхуан), Ниньбинь, Ханой, Лаокай и Хажанг.
По словам Чиня Ханга, директора Департамента туризма южной провинции Бариа - Вунгтау, многие курорты и туристические центры в городах Вунгтау, Сюенмок и Лонгдьен добавляют новые продукты и услуги, организуют развлекательные мероприятия, художественные представления и соревнования по пляжным видам спорта для привлечения туристов.
Директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Камау в дельте Меконга Чан Хиеу Хунг отметил, что такие объекты, как национальная туристическая зона «Мыс Камау», общественные экотуристические объекты в уездах Нгок Хиен, У Минь, Нам Кан и Чан Ван Тхой, подготовили разнообразные мероприятия для обслуживания туристов в течение четырех дней праздника.
В последнее время также активизировалась деятельность по продвижению туризма на международных туристических выставках.
По словам заместителя директора Департамента туризма города Хошимин Ле Чыонг Хиен Хоа, с 7 по 9 сентября пройдет 17-я международная туристическая выставка «Хошимин 2023», в рамках которой будут организованы мероприятия по продвижению товаров и связей с ключевыми туристическими рынками.
По словам Чыонг Хиен Хоа, это даст местным властям хорошую возможность продвигать свои туристические проекты, способствуя увеличению числа иностранных туристов во Вьетнаме.
Нгуен Ван Хоа, председатель Туристической ассоциации Биньтхуан, заявил, что новая визовая политика, наряду с программами продвижения туризма в рамках Национального года туризма 2023 «Биньтхуан - зеленая конвергенция», создает благоприятные условия для развития туристической отрасли в этом регионе. В этом году Биньтхуан планирует принять около 400-500 тыс. иностранных туристов.