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Южные регионы готовятся к туристическому подъему в 2024 году
2023 – удачный год для туристического сектора
Юго-восточные города Хошимин, Бариа-Вунгтау, Биньфыок, Биньзыонг, Донгнай и Тэйнинь заработали более 180,56 трлн донгов (7,35 млрд долларов США), приняв более 65,3 млн туристов в 2023 году, что на 22% и 18% больше, чем в прошлом году, соответственно.
В прошлом году Хошимин организовал калейдоскоп ярких туристических событий и фестивалей, таких как вьетнамский праздник Тэт, фестиваль аозай и речной фестиваль, которые принесли посетителям новые интересные впечатления.
Бариа-Вунгтау, где развит курортный и культурный туризм, и Тэйнинь, одаренный потрясающими природными ландшафтами, также стали свидетелями значительного роста доходов от туризма.
Туристические достопримечательности дельты Меконга также впечатлили посетителей своими выдающимися культурными, духовными и экотуристическими продуктами. Почти все населенные пункты региона сохранили свой лоск, несмотря на рост числа прибывающих и объема доходов от туризма.
Стремясь к новым целям в 2024 году
Туристический сектор южных населенных пунктов наметил конкретные меры по привлечению большего числа посетителей в 2024 году.
Хошимин продолжит сотрудничать с населенными пунктами по всей стране для расширения туристических предложений, уделяя особое внимание улучшению качества здравоохранения, водных путей, гольфа и общественного туризма. Кроме того, будут организованы мероприятия и программы по продвижению туризма, направленные на представление туристических направлений города на потенциальных и ключевых рынках.
Бариа-Вунгтау запустит проект по диверсификации туристических моделей, которые способны создавать добавленную стоимость и способствовать утверждению туристического бренда провинции, привлекая больше туристов и побуждая их платить больше и продлевать свое пребывание.
В этом году в районах Суенмок и Кондао, а также в городах Вунгтау и Бариа будет разработана как минимум одна модель ночного туризма, в которой будут представлены типичные местные продукты и услуги. К 2030 году в Суенмок и Вунгтау будут созданы комплексы ночных развлечений, а также сформированы и развиты местные бренды ночного туризма, что внесет свой вклад в развитие высококачественного и устойчивого туризма.
Тем временем в провинции Киенжанг Департамент туризма отмечает 9,2 миллиона прибытий туристов и ожидает получить 20 триллионов донгов (814,3 миллиона долларов США) от туристических услуг.
Соответственно, провинция будет развивать высококачественные средства размещения, первоклассные эко-курорты и развлекательные зоны, а также повышать качество обслуживания. Наряду с общинным туризмом, она будет развивать традиционные ремесла и продукцию OCOP, чтобы разнообразить и повысить привлекательность местных туристических предложений.
Провинция Бакльеу, рассчитанная на 4,9 млн посетителей, сосредоточится на завершении строительства и улучшении качества обслуживания в нескольких туристических местах, привлекая инвестиции в туристический объект Такшай и птичий заповедник Лапдьен.
Провинция также будет использовать свои традиционные ремесла и сельскохозяйственное производство для создания уникальных туристических продуктов.