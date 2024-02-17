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Южные населенные пункты, переполненные туристами во время праздника Тэт

В южных населенных пунктах наблюдался значительный рост числа туристов во время празднования Лунного Нового года (Tэт), что свидетельствует о хорошем годе для их туристического сектора. В Хошимине число посетителей местных туристических направлений увеличилось на 10-20%. Самыми популярными достопримечательностями были парки культуры Дамшен и Шуойтьен, экскурсии по городу на двухэтажных автобусах и ночные экскурсии по реке Сайгон.

Между тем, более 330.000 туристов посетили пляжный город Вунгтау в провинции Бариа-Вунгтау во время праздника Тэт, что на 21% больше, чем в прошлом году. По данным провинциального департамента туризма, за первые пять дней лунного года, с 10 по 14 февраля, провинция приняла более 684.000 посетителей, что на 2,23% больше, чем в прошлом году, и заработала 558,42 млрд донгов (22,82 млн долларов США).

В южной провинции Донгнай местный туристический сектор обслужил около 150.000 посетителей во время отпуска, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от туризма составил около 75 миллиардов донгов.

В то же время департамент культуры, спорта и туризма самой южной провинции Камау сообщил, что населенный пункт принял более 177.900 туристов во время Tэт, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заработав более 137 миллиардов долларов.

ИЖВ/ВИА

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