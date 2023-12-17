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Южные населенные пункты готовятся к туристическому сезону в конце года
С 4 по 10 декабря в Хошимине прошла третья Неделя туризма, в рамках которой было проведено множество туристических, спортивных и музыкальных мероприятий, а также рекламных программ, направленных на стимулирование спроса на покупки и путешествия в южном экономическом центре.
В этом году мероприятие способствовало росту туристической экосистемы, развитию зеленого и ответственного туризма, созданию конкурентных преимуществ и повышению качества роста сектора.
На самом юге страны в провинции Камау прошли первый в истории фестиваль креветок и форум по продукции OCOP (одна община-один продукт) в регионе дельты Меконга.
Чан Хиеу Хунг, директор провинциального департамента культуры, спорта и туризма, рассказал, что помимо семинаров и мероприятий по развитию торговли, направленных на повышение ценности креветочной промышленности и продукции OCOP, были проведены мероприятия по развитию культурного и художественного туризма.
В то же время, с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в провинции Донгтхап в дельте Меконга пройдет первый фестиваль цветов и декоративных растений "Шадек 2023", посвященный теме "Любовь к земле - любовь к цветам".
Цель мероприятия - отдать должное искусству выращивания цветов и декоративных растений в городе Шадек, подчеркнуть экономическую ценность цветочной и декоративной продукции. Мероприятие призвано стимулировать рост индустрии цветов и декоративных растений в сочетании с сельскохозяйственным туризмом.
По этому случаю будут запущены четыре новых экспериментальных тура, знакомящих с сельскохозяйственным опытом, традиционными ремесленными деревнями и самобытным культурным наследием в нескольких районах и городах провинции. Эти мероприятия обещают предложить посетителям шанс исследовать спокойную сельскую местность, открыть для себя столетние деревни традиционных ремесел или погрузиться в культурные пространства, хранящие отпечаток времени.
Заместитель председателя Народного комитета города Хошимин Нгуен Ван Зунг сообщил, что комитет поручил департаментам, секторам и населенным пунктам принять меры по ускорению восстановления и развития туризма.
Город стремится эффективно продвигать более 40 новых туристических продуктов в рамках программы "одна община - один продукт", а также расширять применение информационных технологий в туризме для знакомства с типичными направлениями города.
В ближайшее время город продолжит организовывать фестивали и мероприятия, которые в последнее время привлекают большое количество туристов, такие как речные фестивали, международные музыкальные фестивали и фестиваль аозай (вьетнамского традиционного платья), чтобы создать уникальные особенности для развития туризма, добавил Нгуен Ван Зунг.