Южные населенные пункты активизируют подготовку к привлечению туристов в Национальный день

Благодаря разнообразию туристических продуктов, стабильному климату и все более развитой транспортной инфраструктуре, прибрежные и островные направления Юго-Востока и дельты Меконга будут привлекательны для туристов во время этого отпуска.

Среди примечательных мест назначения - прибрежный город Вунгтау, уезды Кондао, Суенмок, Лонгдьен и Датдо в провинции Бариа - Вунгтау, а также города Фукуок, Хатьен и Ратьжа, уезды Киенхай и Киенлыонг в провинции Киенжанг.

Бариа - Вунгтау, расположенный в качестве ворот в Восточное море для Юго-Восточного региона, идеально подходит для внутренних и международных туристов, прибывающих в Хошимин, а затем в Вунгтау и Кондао. Кроме того, туристы из близлежащих населенных пунктов Юго-Востока или дельты Меконга могут удобно добраться до Бариа - Вунгтау, используя различные виды наземного и водного транспорта.



По словам Чинь Ханга, директора провинциального департамента туризма, чтобы подготовиться к предстоящему празднику, курорты и направления в регионе планируют дополнить и обновить свои продукты и услуги, и быть готовыми предложить привлекательные впечатления от новых курортных продуктов, медицинских и оздоровительных услуг, спортивных мероприятий, художественных представлений и отличительных кулинарных опытов.

Во время последнего праздника Национального дня провинция приняла более 535 000 гостей, а заполняемость гостиниц составила в среднем 80-85%. В этом году провинция рассчитывает и дальше привлекать большое количество туристов, добавила Ханг.



Между тем, по данным Департамента туризма провинции Киенжанг, одним из новых туристических продуктов является экскурсия на двухэтажном автобусе по острову Фукуок, которую проводит компания Sun Group. Этот тур предлагает посетителям свежий вид на островной город с верхней палубы. На Фукуоке также активизировалась работа по распространению информации о том, что поставщики услуг размещения, питания и транспорта должны придерживаться городского кодекса поведения в сфере туризма.



Также в Киенжанге, Хатьен, прибрежный город с множеством выдающихся туристических достопримечательностей, таких как пляж Муйнай, туристический объект Тхатьдонг, памятник горы Дазунг и ночной рынок Хатьен, украшает и организует миниатюрные пейзажи и сервисные центры, создавая тем самым новые возможности для привлечения туристов.



В дельте Меконга, в таких населенных пунктах, как Донгтхап, Бенче, Чавинь, Виньлонг, Тьенжанг, Кантхо и Камау, есть множество туристических достопримечательностей, связанных с красочными фруктовыми садами, садами цветов и декоративных растений, деревенскими деревнями и дружелюбными людьми, которые дарят посетителям различные интересные впечатления.



Для того, чтобы создать туры для туристов, чтобы они могли изучить и испытать различные направления во время отпуска, туристические агентства предлагают разнообразные турпакеты как внутри страны, так и за рубежом.



Например, компания Saigontourist Travel Service представляет серию туров в такие юго-западные регионы, как Тьенжанг, Бенче, Чавинь, Кантхо, Шокчанг, Бакльеу и Камау. Эти туры посвящены знакомству туристов с живописными пейзажами, культурными достопримечательностями и самобытной кухней региона. Компания также предлагает туры в Северо-Западный регион страны, где посетители могут полюбоваться природными пейзажами, террасными полями и деревушками этнических меньшинств.