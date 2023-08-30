НОВОСТИ
Южные морские порты привлекательны для иностранных инвесторов
Южная провинция Бариа-Вунгтау является местом, привлекающим наибольшее количество иностранных инвесторов в морские порты с такими известными конгломератами, как PSA в Сингапуре, APMT в Дании, Hutchison Port Holding в Гонконге (Китай); и судоходные компании, такие как Mitsui OSK Line из Японии и Wanhai Lines из Тайваня (Китай), которые инвестируют и эксплуатируют международные контейнерные терминалы в порту Танканг - Каймеп.
Статистика Морской администрации Вьетнама при Министерстве транспорта показала, что в период 2011–2020 годов из общего объема инвестиций в 202 триллиона донгов (8,35 миллиарда долларов США) в морские порты на долю инвестиций предприятий и государственного бюджета пришлось 86% и 14% соответственно. Это демонстрирует привлекательность инвестиций в морские порты.
Международный порт Канжо с предполагаемыми инвестициями почти в 5,4 миллиарда долларов США находится на стадии исследований технико-экономического обоснования. Проект предложили Вьетнамская морская корпорация (VIMC), АО «Порт Сайгон» и компания Mediterranean Shipping Company (MSC) – мировой лидер в сфере глобальных контейнерных перевозок. MSC стремится инвестировать в проект по экологически чистой модели и использовать порт для грузовых перевозок.
Лонг-ан, граничащий с Хошимином, также уделяет большое внимание развитию морских портов, стремясь стать воротами и центром перевалки грузов, соединяющим район дельты Меконга с южным мегаполисом.
В 2015 году компания Dong Tam Group (DTG) начала строительство международного порта Лонг-ан, и его первый этап был открыт в сентябре 2020 года. Контейнерные операции в порту начались во втором квартале 2023 года.
Во Куок Тханг, председатель совета директоров DTG, заявил, что оставшиеся объекты международного порта Лонг-ан будут продолжать инвестироваться и будут завершены к июню следующего года.
Наряду с морскими портовыми проектами интерес многих инвесторов вызывают и речные порты. В июне 2023 года Департамент планирования и инвестиций провинции Биньзыонг призвал инвестировать в проект речного порта Антэй стоимостью почти 2,28 триллиона донгов и общей площадью 100 гектаров.
Целью южного населенного пункта является превращение речного порта Антэй в центр транзита товаров из промышленных зон Центрального нагорья в город Хошимин.
Сразу после того, как Биньзыонг объявил о строительстве речного порта Антэй, несколько иностранных корпораций рассматривали возможность инвестирования в логистические центры. Недавно представители Группы A.P. Moller Maersk из Дании и Народный комитет провинции Биньзыонг провели рабочую встречу для обсуждения инвестиционных планов по развитию крупных складов и логистических центров в этом населенном пункте.