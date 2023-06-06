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Южно-центральные провинции продолжают борьбу с пластиковыми отходами
Согласно статистике Министерства природных ресурсов и окружающей среды, Вьетнам ежегодно выбрасывает в море от 0,28 до 0,73 млн тонн пластиковых отходов, из которых только 27% перерабатываются и используются повторно.
В своей резолюции от 22 октября 2018 года о стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) 13-го созыва
поставил цель, чтобы прибрежные населенные пункты собирали и перерабатывали 100% своих опасных отходов и твердых отходов повседневной жизни в соответствии с экологическими стандартами.
В августе 2020 года Народный комитет провинции Куангнгай выпустил план по управлению морскими пластиковыми отходами на 2021-2025 годы, направленный на сокращение количества отходов вдвое и доведение числа предприятий туристических услуг, отказывающихся от одноразовых пластиковых изделий и небиоразлагаемых пластиковых пакетов, до 70%.
С этой целью уже принят целый ряд мер, направленных на развитие соответствующих людских ресурсов, финансов и технологий, а лица, загрязняющие окружающую среду, подвергаются крупным штрафам.
Куангнгай намерен контролировать и перерабатывать пластиковые отходы у источника, а также работать над полным устранением пластиковых отходов и трудноразлагаемых пластиковых пакетов в торговых центрах и супермаркетах. Он готовит инфраструктуру, обслуживающую план сортировки отходов у источника, и собирается собирать плату за бытовые отходы во всех населенных пунктах одновременно.
Между тем, Фу Йен стремится к сотрудничеству с международными организациями для реализации множества проектов по защите окружающей среды, в том числе по наращиванию общественного потенциала, способствующего сохранению коралловых рифов Хон Йен, и сбору пластиковых отходов в море с согласия рыбацкого сообщества.
В частности, в Фуйене реализуется проект по управлению пластиковыми отходами на 2022-2025 годы, спонсируемый Всемирным фондом дикой природы (WWF) Вьетнама, в рамках которого вначале были созданы такие "зеленые" модели, как школы "без пластиковых отходов" и пункты сортировки отходов на влажных рынках и в жилых районах.
Примечательно, что в Фуйене реализуется проект по обращению с пластиковыми отходами на 2022-2025 годы, спонсируемый Всемирным фондом природы (WWF) Вьетнама, в рамках которого первоначально формировались такие "зеленые" модели, как школы без пластиковых отходов и пункты сортировки отходов на рынках с повышенной влажностью и в жилых районах.
В этих же целях Биньдинь и Программа развития ООН (ПРООН) подписали меморандум о взаимопонимании по многосекторному сотрудничеству, которое предполагает совместную работу в области циркулярной экономики и управления отходами, голубой экономики, адаптации к изменению климата, биоразнообразия и многих других областях.