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Южнокорейские предприятия и провинция Донгнай совместно реализуют проекты зеленого роста
Мероприятие было организовано провинцией Донгнай, посольством Вьетнама в Южной Корее, Южнокорейской сетью малых и средних предприятий, акционерной компанией Saigon Telecommunication Technology (Saigontel) и рядом партнеров.
В семинаре приняла участие делегация провинции Донгнай во главе с членом ЦК партии, секретарем провинциального парткома провинции Донгнай Нгуеном Хонг Линь. Это мероприятие также привлекло к участию около 50 корейских предприятий, заинтересованных в зеленом развитии.
Выступая на мероприятии, Посол Вьетнама в Южной Корее Ву Хо заявил, что зеленый рост – это стратегия достижения устойчивого развития. Поэтому быстрое развитие проектов с использованием технологий сокращения выбросов углерода, а также разработка системы политики по сокращению выбросов является единственным решением для достижения целей зеленого роста.
Выступая на обсуждении, Нгуен Хонг Линь - секретарь провинциального парткома Донгнай сообщил, что Донгнай расположен в юго-восточном Вьетнаме и занимает четвертое место по экономическим масштабам в стране. Донгнай также преследует цель зеленого и устойчивого развития, выполняя обязательства правительства по конвенции на конференциях COP26 и COP28. Он сказал, что этот семинар дал возможность услышать мнения экспертов, международных организаций, исследователей и представителей предприятий о целях, решениях и международном опыте в области зеленого и устойчивого экономического развития и сокращения выбросов углекислого газа.
Представитель провинции Донгнай представил корейскими предприятиями проекты и политику по привлечению инвестиций, подтвердив географические преимущества и человеческие ресурсы провинции Донгнай, которые способствуют реализации проектов зеленого роста, инфраструктуры, промышленности, высоких технологий, инноваций, умных городских территорий, услуг и др.
Корейские предприятия поделились опытом устойчивого развития в специализированных областях. Корейские предприятия также приняли участие в совещании по связям между корейскими и вьетнамскими предприятиями при непосредственном участии руководителей провинции Донгнай в ответах на вопросы по вопросам, волнующим корейскую сторону.