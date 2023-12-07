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Юго-восточный регион широко открывает двери для приема иностранных инвесторов
Около 65 стран и территорий зарегистрировались для инвестирования в провинцию с почти 4200 подтвержденными проектами на сумму более 40,2 млрд. долл. США, 75% из которых - из Азии.
Другим ярким пятном является провинция Бариа-Вунгтау, которая в этом году привлекла 20 проектов ПИИ на сумму более 751 млн. долл. США, что на пять проектов и более 481 млн. долл. США больше, чем за тот же период прошлого года.
Проекты поступили от крупных групп из Республики Корея (РК), Австралии, Японии, Норвегии и Таиланда.
По состоянию на конец октября Донгнай привлек почти 1 млрд. долл. США ПИИ, превысив целевой показатель на 300 млн. долл. США, в основном в производство комплектующих, механику, пищевую промышленность и энергетику, при этом не было проектов, вызывающих загрязнение окружающей среды.
Чтобы привлечь качественные ПИИ, Биньзыонг разработал гармоничные решения в области транспортной инфраструктуры, логистики и персонала, сосредоточившись на строительстве «умного города», уделяя внимание привлечению инвестиций в научно-технологические парки на основе четвертой промышленной революции.
По словам постоянного заместителя председателя Народного комитета провинции Май Хунг Зунга, местные руководители и представители бизнеса выезжали за границу, чтобы привлечь инвестиции с таких потенциальных рынков, как США, Канада и Австралия.
Бариа-Вунгтау также работает над реформой административных процедур и инвестирует в транспортный сектор.
Председатель Народного комитета провинции Нгуен Ван Тхо отметил, что Бариа-Вунгтау оказывает поддержку предприятиям, испытывающим финансовые трудности, и пообещал, что в провинции будут созданы оптимальные условия для инвесторов, чтобы они могли начать реализацию проектов в провинции.