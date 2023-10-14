НОВОСТИ
Юго-Восточный регион обладает большим потенциалом для привлечения зеленых инвестиций
Выступая на конференции, которая была посвящена привлечению зеленых инвестиций в регион, До Тхиен Ань Туан, преподаватель Школы государственной политики и менеджмента имени Фулбрайта, сказал, что в Юго-Восточном регионе насчитывается 692 предприятия, на которые в соответствии с законом распространяется требование о проведении инвентаризации выбросов парниковых газов (ПГ).
Это большая задача, поэтому необходима рамочная программа по внедрению кадастра выбросов парниковых газов, сказал он, добавив, что эта программа должна быть интегрирована в другие программы министерств и ведомств в данной области.
Для создания стимулов и формирования рынков углеродных кредитов необходимы финансовые решения, такие как «зеленые» кредиты, «зеленые» акции, «зеленые» облигации, а также налоговая политика.
Между тем, населенным пунктам необходимо продвигать межрегиональные механизмы, реформу деловой среды и подготовку кадров, а также проводить конкретную политику, поощряющую предприятия к внедрению инновационных технологий и переходу на зеленые модели роста.
Доцент Фам Тьен Дат, ректор Университета финансов и маркетинга, отметил, что зеленые инвестиции приносят не только положительный эффект с точки зрения адаптации к изменению климата и защиты окружающей среды, но и большую экономическую выгоду.
Инвестиции в зеленые проекты, зеленые технологии и зеленые продукты помогают изменить стиль потребления населения, повысить конкурентные преимущества и репутацию предприятий и стран.
Кроме того, предприятия, применяющие зеленые технологии, привлекают больше капитала от инвесторов и получают больше клиентов, увеличивая тем самым стоимость бизнеса. С другой стороны, зеленые проекты могут привлекать капитал от банков с меньшими затратами, чем обычно.
Нгуен Динь Кунг, бывший директор Центрального института управления экономикой, отметил, что юго-восточный регион переживает бурное развитие, но модель его роста на протяжении многих лет остается неизменной.
Он отметил, что инновационная модель роста является обязательной для региона, который должен выбирать инвесторов, обладающих высокими технологиями, экологически чистых, использующих меньше рабочей силы и сажающих больше деревьев.
По его словам, юго-восточный регион также должен сосредоточиться на переработке отходов, особенно сточных вод.