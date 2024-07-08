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Юго-восточный ключевой экономический регион сохраняет свою роль локомотива экономики страны
Департамент промышленности и торговли Биньзыонга, промышленного центра на юге страны, сообщил, что за первые пять месяцев 2024 года город заработал на экспорте почти 13,8 миллиарда долларов США, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Между тем, Статистическое управление провинции Донгнай сообщило, что в период с января по май местные компании экспортировали товаров на сумму около 9,3 миллиарда долларов США, а импортировали продукции на 6,45 миллиарда долларов США, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило более 2,8 миллиарда долларов США.
В Хошимине председатель городского союза деловых ассоциаций (HUBA) Нгуен Нгок Хоа сообщил, что многие местные фирмы получили заказы на третий квартал.
Благодаря усилиям бизнес-сообщества и политике поддержки со стороны городской администрации южный экономический центр на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по объему импортно-экспортных поступлений.
В 2023 году объем импорта-экспорта города составил 55,3 миллиарда долларов США. В первые пять месяцев 2024 года этот показатель продолжал расти, несмотря на колебания на мировом рынке, причем увеличилась стоимость экспорта многих основных товаров.
Директор Департамента промышленности и торговли провинции Биньзыонг Нгуен Тхань Тоан заявил, что для поддержки предприятий в продвижении экспорта в оставшуюся часть года департамент продолжит тесное сотрудничество с Министерством промышленности и торговли и торговыми представительствами Вьетнама за рубежом, чтобы предоставить полезную информацию предприятиям и торговым ассоциациям, особенно о спросе на экспортных рынках.
По его словам, Биньзыонг будет помогать местным компаниям в полной мере использовать соглашения о свободной торговле, которые подписал Вьетнам, и укреплять деятельность по продвижению инвестиций и торговли, а также ускорять административную реформу и оказывать поддержку экспортерам в таможенном оформлении.
Между тем, заместитель председателя Народного комитета города Нгуен Ван Зунг заявил, что город поручит соответствующим ведомствам изучить трудности, с которыми сталкиваются местные компании, чтобы предоставить им меры поддержки, помогающие расширить рынки и глубоко вовлечься в международные цепочки поставок товаров. В этом году Хошимин стремится к росту индекса промышленного производства на 6,5% в годовом исчислении и к увеличению экспортного оборота на 10%.