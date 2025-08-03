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Эффективность модели участия местного сообщества в охране Природного наследия Фонгня-Кебанг
Изменение сознания
Уже много лет семья Чан Куок Хена (деревня Кулак 2, коммуна Фонгня, провинция Куангчи) связывает свою жизнь с лесами Национального парка Фонгня-Кебанг, участвуя в договорах на уход и охрану леса. Особенно заметную поддержку оказывает финансирование из лесохозяйственных программ и доходов от углеродных кредитов, что способствует улучшению уровня жизни его семьи и повышает осознание ответственности за охрану леса.
По словам Чан Куок Хена, раньше, в условиях бедности и нехватки знаний о важности охраны леса, местные жители добывали лесные ресурсы для строительства жилья. Однако в последние годы, благодаря разъяснительной работе местных властей и передаче участков леса на попечение, сознание людей значительно изменилось: они начали воспринимать охрану леса как собственную ответственность — за защиту Всемирного природного наследия Национального парка Фонгня-Кебанг.
Он отмечает, что в среднем не менее 12 дней в месяц он и сотрудники Центра охраны леса и природного наследия (на базе парка) патрулируют леса в составе групп от 3 до 7 человек. Они ночуют прямо в лесу, преодолевают по 10–15 км в день, осматривая лесные участки, предотвращая вырубку, убирая ловушки для диких животных и охраняя дикую природу.
Хоанг Ха (коммуна Фонгня, провинция Куангчи) поделился, что сегодня более 300 семей в 35 деревнях буферной и основной зоны парка участвуют в программе ухода и охраны леса. Население осознает важность сохранения Наследия через конкретные действия — защиту лесов. При этом сам объект Наследия стал устойчивым источником дохода для местных жителей.
Кроме охраны и сохранения Наследия, каждый житель стал своего рода «послом», активно продвигающим ценности Национального парка Фонгня-Кебанг через туристические перевозки, фотосъемку, продажу сувениров... Благодаря этому туристы из Вьетнама и всего мира глубже понимают образ и сущность этого региона: величественные известняковые горы, богатейшее биоразнообразие и огромный туристический потенциал.
Взаимодействие власти и населения
Национальный парк Фонгня-Кебанг, объект Всемирного природного наследия, занимает площадь 123 326 га и включает три функциональные зоны: строго охраняемая (100 296 га), зона восстановления экосистем (19 619 га) и административно-сервисная зона (3 411 га). Парк часто называют «геологическим музеем под открытым небом» — здесь расположены 447 пещер общей протяжённостью 246 км. На его территории представлены 15 типов природных экосистем, 21 тип растительного покрова; леса вечнозеленых тропических деревьев покрывают 93,5% площади, из них более 90% — крупнейшая в Юго-Восточной Азии экосистема тропических лесов на известняке, почти не затронутая человеческой деятельностью.
Также в парке зарегистрировано 2 954 вида растений из 1 007 родов, 198 семейств, 62 отрядов, 11 классов и 6 отделов, из них 112 видов занесены в Красную книгу Вьетнама, 121 — в Красный список МСОП. Что касается животных, парк является домом для 1 399 видов из 835 родов, 289 семейств; из них 84 вида включены в Красную книгу Вьетнама, 110 — в международный Красный список.
Заместитель директора Управления Национального парка Фонгня-Кебанг Динь Хюй Чи заявил: «Ценности наследия — это ценности всего человечества, но также и ценности местных сообществ. Поэтому мы рассматриваем население как субъект в деле сохранения и продвижения Наследия, основываясь на трех ключевых ценностях: геология и геоморфология; экосистема; биоразнообразие».
В последние годы местное население непосредственно участвует в охране лесов. Местные власти активно проводят информационно-просветительские кампании по охране природы, предотвращению лесных пожаров, защите биоразнообразия; разрабатывают механизмы политики и используют помощь проектов и программ для устойчивой охраны и развития лесов, одновременно решая вопросы занятости и доходов.
Динь Хюй Чи подчеркнул: «Местные органы власти и жители осознали, что участие в охране Наследия и его ценностей напрямую приносит выгоду и доход. Благодаря этому сообщество стало активно участвовать в охране Наследия, получая высокую оценку со стороны международных организаций и руководства страны».