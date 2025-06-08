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Эффективность модели агротуризма на основе органического земледелия и сохранения местной культуры
Нгуен Минь Тхань делится: «Сочетание сельскохозяйственного производства и туризма — это не только решение для сбыта продукции нашей фермы, но и способ наладить связь с туристами, помочь им глубже понять процесс органического земледелия и истинную ценность каждого продукта. Когда посетители своими глазами видят, сколько труда и души вложено в каждое растение, они охотнее покупают нашу продукцию — даже по более высокой цене, потому что ощущают её настоящую ценность».
В общине Ниньтай молодое поколение играет важную роль в сохранении и развитии традиционной культуры народа Эдэ. Каждую субботу вечером на одной из туристических площадок местный учитель начальной школы Йтем вместе с жителями устраивает культурные и музыкальные представления. Звуки гонгов, народные песни и мелодии — это не просто музыка, это пульс жизни, душа и культурная идентичность народа Эдэ. Несмотря на занятость, после занятий в школе Йтем всегда находит время, чтобы вместе с односельчанами репетировать игру на гонгах, петь народные песни, вести праздники и церемонии. Благодаря таким преданным и вдохновлённым молодым людям, как Йтем, культура гонгов и традиционные ценности народа Эдэ не только сохраняются, но и передаются новым поколениям, становясь источником гордости всей общины.
Й Хи, секретарь парткома общины Ниньтай, подчёркивает: «Сегодня в нашей общине проживает около 3 000 представителей народа Эдэ, и гонги — это неотъемлемая часть их повседневной жизни. Мы прилагаем постоянные усилия, чтобы сохранять традиционные праздники и звучание гонгов. Это не просто культурная форма — это способ передать наследие предков, воспитать у молодёжи чувство принадлежности и не дать ей забыть свои корни».
Турист Ле Ань Тьен, приехавший из города Дананг, поделился своими впечатлениями: «Ферма органического земледелия произвела на меня огромное впечатление. Я не только узнал о принципах экологического земледелия, но и смог попробовать уникальные блюда местной кухни, принять участие в увлекательных культурных мероприятиях. Это действительно незабываемый опыт».
Агротуризм на основе органического земледелия, связанный с сохранением и популяризацией местной культурной самобытности, открывает новое направление развития для горного региона общины Ниньтай. Недавно в город Ниньхоа прибыла группа экспертов из компании Framstay Vietnam — известной организации, продвигающей аграрный туризм по всей стране.
По словам Фам Тхань Тунга, специалиста по агротуризму и органическому сельскому хозяйству из компании Framstay Vietnam, «агротуризм — это не просто экскурсии и участие в сельхозработах. Это мост, соединяющий потребителя с чистыми, экологичными продуктами, при этом способствуя сохранению местной культуры. Эта модель даёт двойную выгоду: помогает крестьянам реализовывать продукцию по справедливой цене и одновременно сохраняет, развивает уникальные культурные ценности региона».