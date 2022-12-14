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Эффективность второй линии метро Ханоя достигает 99,65%
Тестовый запуск, начавшийся 5 декабря, проводился в два этапа, первый из которых длился от 5 дней до 6 недель, чтобы оценить эффективность оперативной памяти линии.
Если эффективность, зарегистрированная в течение первых 5 дней подряд, не достигла 98%, пробный запуск будет продлен до достижения цели, максимум до 6 недель.
Второй этап пробного запуска был проведен 13 и 14 декабря сразу после завершения оценки эффективности оперативной памяти, при этом было смоделировано несколько сценариев, таких как отключения электроэнергии и пожары.
12-километровая линия метро Ньон - вокзал Ханой, вторая в своем роде в столице, начинается от Ньон в районе Намтылием и заканчивается на вокзале Ханой в районе Донгда, включает в себя 8 надземных станций и 4 подземных.
После полного ввода в эксплуатацию 8 поездов будут официально введены в эксплуатацию, один из которых будет использоваться для уменьшения перегрузки в часы пик.
Каждый поезд рассчитан на перевозку от 944 до 1.124 пассажиров. Поезда разработаны и изготовлены французской компанией Alstom.
Инвестиции в проект в размере около 30,1 трлн. донгов (1,29 млрд. долл. США) поступили за счет официальной помощи в целях развития Французского агентства развития и кредитов французского правительства.
Надземный участок планируется сдать в коммерческую эксплуатацию к концу этого года, а оставшаяся часть, находящаяся под землей, будет введена в эксплуатацию в следующем году.