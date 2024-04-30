НОВОСТИ
Эффективное использование ценности титулов ЮНЕСКО для национального развития
Вьетнам входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, всемирных биосферных заповедников, всемирного документального наследия, глобальных геопарков и нематериального культурного наследия, причем титул всемирного наследия является самым престижным и старым.
Направления, получившие титул ЮНЕСКО, стали популярными туристическими достопримечательностями, способствуя созданию торговой марки для принимающей стороны, расширению источников средств к существованию для местного населения и устойчивому развитию страны.
Например, в 2012 году живописный ландшафтный комплекс Чанган ежегодно посещали всего 1 миллион человек, но уже через пять лет после признания ЮНЕСКО объектом Всемирного природного культурного наследия в 2019 году его посетили 6,3 миллиона человек.
В 2019 году только объекты Всемирного культурного наследия Вьетнама посетили 21,3 миллиона человек, в том числе 10,6 миллиона иностранцев, а доход от прямой продажи билетов достиг 3,12 триллиона донгов (123,17 миллиона долларов США).
Оптимизация ресурсов культурного наследия также влечет за собой развитие многих других факторов, таких как инфраструктура, услуги, расширение обменов, увеличение потоков товаров и рабочей силы, создавая инклюзивное и гармоничное развитие.
Ниньбинь выбрала модель экономической структуры, подходящую для функции "города наследия", способную устранить классическую индустриализацию, которая наносит ущерб культурному наследию и противоречит охране окружающей среды.
В целях дальнейшего повышения роли титулов ЮНЕСКО для устойчивого развития и укрепления позиций страны на мировой арене, эксперты считают, что Вьетнам должен связать усилия по сохранению и развитию наследия с общей политикой социально-экономического развития. В настоящее время Вьетнам является одной из 11 стран, отобранных ЮНЕСКО для экспериментальной разработки набора культурных показателей, связанных с реализацией целей устойчивого развития по 22 критериям.
На местном уровне необходимо включить эти усилия в стратегии развития туризма и инвестиционного сотрудничества, считают они.
Кроме того, эксперты подчеркнули необходимость развития государственно-частного партнерства в этой работе, а также усиления коммуникационных мероприятий по продвижению объектов, признанных ЮНЕСКО, особенно через социальные сети и применение цифровых технологий.