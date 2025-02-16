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Эффективное использование торфа – устойчивый путь к зеленому сельскому хозяйству
Министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Вьетнама Ле Минь Хоан подчеркнул, что использование сельскохозяйственных отходов для производства органических удобрений является стратегическим решением, направленным на сокращение зависимости от химических удобрений, переход к экологическому, циркулярному сельскому хозяйству и адаптацию к изменениям климата.
К 2030 году поставлена цель достичь 50% площади сельскохозяйственных земель, использующих органические удобрения, а также обеспечить, чтобы 80% провинций и городов внедрили производственные модели, связанные с цепочкой создания стоимости ключевых сельскохозяйственных продуктов.
По словам Доан Ван Чьена, главы Постоянного офиса Национального центра агропромышленного консультирования в юго-западном регионе, органические удобрения из торфа помогают разрыхлить почву, удерживать влагу, предотвращать эрозию и увеличивать урожайность на 10–20%. После обработки, смешивания с добавками, микроорганизмами и выдерживания в течение необходимого времени торф превращается в органическое удобрение с микроорганизмами, способствующее эффективному улучшению почвы.
В дельте реки Меконг крупнейшие запасы торфа сосредоточены в Кьенжан и Камау. По словам Чан Минь Жао, представителя компании Huong Tram Kien Giang, с 95 га торфяных месторождений компания может ежегодно производить 50.000 тонн органических удобрений. Это позволяет сократить использование химических удобрений, защитить экосистему почвы и снизить затраты для фермеров.
Доктор Буй Тхань Хыонг из Института химических технологий также отметил, что пористая структура торфа и гуминовые кислоты с высокой биологической активностью позволяют удерживать и постепенно высвобождать питательные вещества, предотвращая их быстрое растворение и вымывание, повышая эффективность удобрений и снижая загрязнение окружающей среды.
Использование торфа для производства органических удобрений не только повышает эффективность выращивания, но и способствует развитию зеленого и устойчивого сельского хозяйства, открывая большие возможности для вьетнамской сельскохозяйственной продукции на международном рынке.