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Эффективное использование общих ресурсов для развития науки и технологий поможет частным предприятиям укрепить конкурентоспособность
Одной из амбициозных и в то же время трудновыполнимых целей, обозначенных в Постановлении №57/NQ-TW, является достижение уровня расходов на исследования и разработки в размере 2% ВВП, при этом 60% финансирования предполагается получать от бизнеса и общества.
В условиях, когда научно-технические предприятия, особенно малые и средние, испытывают нехватку финансов и инфраструктуры для проведения инноваций, использование общих лабораторий становится важным решением.
Вопрос заключается в необходимости своевременных инвестиций в создание национальных ключевых лабораторий, доступных для совместного использования научно-исследовательскими институтами, университетами, предприятиями, организациями и частными лицами.
Ранее Вьетнам уже инвестировал в создание 15 национальных ключевых лабораторий, однако их деятельность оказалась неэффективной, поскольку они не были открыты для совместного использования, как это предусматривалось изначально. Основной причиной стало отсутствие установленной нормы финансирования для аренды или коллективного использования, а также то, что государство не выделяло средства на содержание лабораторий. Спустя некоторое время эксплуатации оборудование устарело, и в настоящее время большинство этих лабораторий закрыты, несмотря на высокий общественный спрос.
В последние годы некоторые университеты и научно-исследовательские институты получили государственную поддержку на создание новых ключевых лабораторий, что способствовало укреплению их научного потенциала. Однако даже эти новые лаборатории по-прежнему функционируют в закрытом режиме и не обеспечивают открытого доступа для широкой научной и производственной среды.
По мнению доктора Нгуен Куана, бывшего министра науки и технологий, государству необходимо инвестировать в создание национальных ключевых лабораторий, сосредоточенных на обслуживании приоритетных проектов в таких областях, как полупроводниковые микросхемы, ядерная энергетика, проект высокоскоростной железной дороги Север — Юг, а также исследования в сфере переработки сельхозпродукции, селекции, генной модификации, здравоохранения и других. Вместе с тем необходимо предусмотреть соответствующий механизм управления и эксплуатации, чтобы обеспечить эффективное использование этих лабораторий.
Многие предприятия надеются, что использование оборудования на условиях совместного пользования поможет снизить инвестиционные расходы, стимулировать инновации и укрепить сотрудничество. Примером служит направленность Высокотехнологического парка Хоалак, где создаются условия для эффективного использования инфраструктуры в целях обучения, исследований, разработки технологий и инновационной деятельности.
Однако, помимо инфраструктуры, предприятия сталкиваются с другими серьёзными проблемами: ограниченный доступ к информации о технологиях, неспособность определить, какие технологии являются качественными; отсутствие финансов для внедрения новых технологий; и нехватка высококвалифицированных кадров для их освоения.
По словам Фам Дык Нгиема, заместителя директора Департамента по стартапам и технологическим предприятиям (Министерство науки и технологий), политика должна быть направлена на решение этих проблем путём поддержки совместных проектов между научно-исследовательскими институтами и университетами, а не только отдельных организаций. Это позволит бизнесу использовать потенциал экспертов, учёных и лабораторий, а также ускорит трансфер технологий в производство.
Сами предприятия выражают желание, чтобы государство сформировало базу данных специалистов по отраслям, которым они могли бы доверить решение конкретных задач и проблем бизнеса. Учёные, в свою очередь, должны изменить подход и активно предлагать рынку информацию о своих проектах и возможностях сотрудничества. Более того, научно-исследовательские институты и университеты могут создать экспертные группы или рабочие команды для поддержки предприятий в процессе инноваций. Когда предприятия увидят, что такая поддержка приносит реальные результаты, они непременно перейдут к этапу взаимовыгодного сотрудничества.