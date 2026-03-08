Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Эффективная реализация рамок всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС

6 марта министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с заместителем председателя Европейской комиссии (ЕК), Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас для обмена мнениями о отношениях Вьетнам – ЕС и региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.
Общий вид пункта видеосвязи в Ханое. Фото предоставлено Министерством иностранных дел.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас поздравила министра иностранных дел Ле Хоай Чунга с вступлением в новую должность и выполнением важной ответственности, возложенной Партией и Государством Вьетнама.

Выразив удовлетворение тем, что Вьетнам и ЕС недавно повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в ходе визита во Вьетнам председателя Европейского совета Антониу Кошты, Верховный представитель ЕС высоко оценила перспективы сотрудничества между ЕС и Вьетнамом; отметила, что обе стороны имеют множество возможностей для продвижения сотрудничества в предстоящий период, особенно в таких областях, как морская безопасность и защита важной морской инфраструктуры.

Верховный представитель ЕС также выразила желание встретиться с министром Ле Хоай Чунгом в рамках Совещания министров иностранных дел АСЕАН – ЕС, которое, как ожидается, состоится в Брунее, чтобы продолжить обмен мнениями по вопросам взаимного интереса.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг поблагодарил и высоко оценил позитивный и важный вклад Верховного представителя ЕС Кая Каллас в продвижение и развитие отношений Вьетнам – ЕС за прошедшее время.

Информируя о результатах XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и о крупных целях Вьетнама на период до 2030 и 2045 годов, министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение отношениям с ЕС и государствами-членами.

Министр с удовлетворением отметил, что в последнее время отношения между двумя сторонами развиваются позитивно, политическое доверие постоянно укрепляется; экономика, торговля и инвестиции являются главным двигателем отношений; Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) приносит положительные результаты, благодаря чему Вьетнам стал крупнейшим торговым партнёром ЕС в АСЕАН, а ЕС стал четвёртым по величине торговым партнёром Вьетнама. Сотрудничество в области науки, технологий и инноваций становится новым стратегическим столпом сотрудничества.

Министр предложил обеим сторонам продолжать укреплять взаимопонимание и политическое доверие, расширять торгово-инвестиционное сотрудничество, продвигать сотрудничество в области науки и технологий.

Стороны договорились продолжать поддерживать обмены и тесную координацию для содействия эффективной реализации рамок всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС, а также укреплять сотрудничество между ЕС и АСЕАН в предстоящий период.

По вопросу Восточного моря обе стороны подчеркнули важность соблюдения международного права, особенно Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года, а также поддержания мира и стабильности в регионе и в мире.

ИЖВ/ВИА

