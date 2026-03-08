Эффективная реализация рамок всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС

Общий вид пункта видеосвязи в Ханое. Фото предоставлено Министерством иностранных дел.







Выразив удовлетворение тем, что Вьетнам и ЕС недавно повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в ходе визита во Вьетнам председателя Европейского совета Антониу Кошты, Верховный представитель ЕС высоко оценила перспективы сотрудничества между ЕС и Вьетнамом; отметила, что обе стороны имеют множество возможностей для продвижения сотрудничества в предстоящий период, особенно в таких областях, как морская безопасность и защита важной морской инфраструктуры.





Верховный представитель ЕС также выразила желание встретиться с министром Ле Хоай Чунгом в рамках Совещания министров иностранных дел АСЕАН – ЕС, которое, как ожидается, состоится в Брунее, чтобы продолжить обмен мнениями по вопросам взаимного интереса.





Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг поблагодарил и высоко оценил позитивный и важный вклад Верховного представителя ЕС Кая Каллас в продвижение и развитие отношений Вьетнам – ЕС за прошедшее время.





Информируя о результатах XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и о крупных целях Вьетнама на период до 2030 и 2045 годов, министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение отношениям с ЕС и государствами-членами.





Министр с удовлетворением отметил, что в последнее время отношения между двумя сторонами развиваются позитивно, политическое доверие постоянно укрепляется; экономика, торговля и инвестиции являются главным двигателем отношений; Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) приносит положительные результаты, благодаря чему Вьетнам стал крупнейшим торговым партнёром ЕС в АСЕАН, а ЕС стал четвёртым по величине торговым партнёром Вьетнама. Сотрудничество в области науки, технологий и инноваций становится новым стратегическим столпом сотрудничества.





Министр предложил обеим сторонам продолжать укреплять взаимопонимание и политическое доверие, расширять торгово-инвестиционное сотрудничество, продвигать сотрудничество в области науки и технологий.





Стороны договорились продолжать поддерживать обмены и тесную координацию для содействия эффективной реализации рамок всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС, а также укреплять сотрудничество между ЕС и АСЕАН в предстоящий период.





По вопросу Восточного моря обе стороны подчеркнули важность соблюдения международного права, особенно Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года, а также поддержания мира и стабильности в регионе и в мире.