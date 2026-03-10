Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Эффективная реализация направлений оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг отметил, что в последнее время оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом продолжает всесторонне, углублённо и эффективно развиваться.

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг вручает памятный подарок генерал-полковнику Саичаю Коммаситу. (Фото: qdnd.vn)

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг вручает памятный подарок генерал-полковнику Саичаю Коммаситу. (Фото: qdnd.vn)

Во второй половине дня 9 марта в штаб-квартире Министерства обороны генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, член Постоянного бюро Центральной военной комиссии, начальник Генерального штаба, заместитель министра национальной обороны, принял генерал-полковника Саичая Коммасита, члена Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, заместителя министра обороны и начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса.

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг отметил, что в последнее время оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом продолжает всесторонне, углублённо и эффективно развиваться. Вооружённые силы двух стран остаются авангардной силой в реализации договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух государств, внося важный вклад в поддержание и укрепление мирной и стабильной среды каждой страны для развития.

lao-3.jpg
Генерал армии Нгуен Тан Кыонг, генерал-полковник Саичай Коммасит и делегаты на встрече. (Фото: qdnd.vn)

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг предложил в ближайшее время продолжить эффективную реализацию согласованных направлений сотрудничества, сосредоточив внимание на активизации обменов делегациями высокого уровня; поддержании эффективного функционирования механизмов консультаций и диалога, особенно механизма диалога по оборонной политике на уровне заместителей министров; координации в успешной организации ежегодной встречи министров обороны Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, а также совместных учений вооружённых сил трёх стран по реагированию на вызовы нетрадиционной безопасности; усилении сотрудничества в управлении и защите государственной границы и пограничных знаков.

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг также пригласил руководство Министерства обороны, вооружённых сил и оборонных предприятий Лаоса принять участие и представить свою продукцию на Международной оборонной выставке Вьетнама 2026 года.

Со своей стороны генерал-полковник Саичай Коммасит высоко оценил результаты двустороннего оборонного сотрудничества за последнее время и выразил полную поддержку предложенным генералом армии Нгуен Тан Кыонг направлениям взаимодействия на ближайшую перспективу. Он выразил надежду, что стороны продолжат координацию в реализации достигнутых договорённостей в области обороны, способствуя дальнейшему углублению отношений между вооружёнными силами двух стран и развитию отношений между Вьетнамом и Лаосом в целом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экспорт риса вырос на 5% в объеме за первые два месяца 2026 года

Экспорт риса вырос на 5% в объеме за первые два месяца 2026 года

По данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в феврале Вьетнам экспортировал около 640 тыс. тонн риса на сумму 289,4 млн долл. США.
ПОДРОБНЕЕ

Top