Эффективная реализация направлений оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг вручает памятный подарок генерал-полковнику Саичаю Коммаситу. (Фото: qdnd.vn)

Во второй половине дня 9 марта в штаб-квартире Министерства обороны генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, член Постоянного бюро Центральной военной комиссии, начальник Генерального штаба, заместитель министра национальной обороны, принял генерал-полковника Саичая Коммасита, члена Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, заместителя министра обороны и начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса.



Генерал армии Нгуен Тан Кыонг отметил, что в последнее время оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом продолжает всесторонне, углублённо и эффективно развиваться. Вооружённые силы двух стран остаются авангардной силой в реализации договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух государств, внося важный вклад в поддержание и укрепление мирной и стабильной среды каждой страны для развития.

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг, генерал-полковник Саичай Коммасит и делегаты на встрече. (Фото: qdnd.vn)

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг предложил в ближайшее время продолжить эффективную реализацию согласованных направлений сотрудничества, сосредоточив внимание на активизации обменов делегациями высокого уровня; поддержании эффективного функционирования механизмов консультаций и диалога, особенно механизма диалога по оборонной политике на уровне заместителей министров; координации в успешной организации ежегодной встречи министров обороны Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, а также совместных учений вооружённых сил трёх стран по реагированию на вызовы нетрадиционной безопасности; усилении сотрудничества в управлении и защите государственной границы и пограничных знаков.



Генерал армии Нгуен Тан Кыонг также пригласил руководство Министерства обороны, вооружённых сил и оборонных предприятий Лаоса принять участие и представить свою продукцию на Международной оборонной выставке Вьетнама 2026 года.



Со своей стороны генерал-полковник Саичай Коммасит высоко оценил результаты двустороннего оборонного сотрудничества за последнее время и выразил полную поддержку предложенным генералом армии Нгуен Тан Кыонг направлениям взаимодействия на ближайшую перспективу. Он выразил надежду, что стороны продолжат координацию в реализации достигнутых договорённостей в области обороны, способствуя дальнейшему углублению отношений между вооружёнными силами двух стран и развитию отношений между Вьетнамом и Лаосом в целом.