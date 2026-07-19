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Эффективная реализация курса и политики народной дипломатии между Вьетнамом и Российской Федерацией

Во второй половине дня 18 июля в провинции Ниньбинь Общество вьетнамско-российской дружбы провело XVIII Всевьетнамское совещание по координации деятельности. В мероприятии приняли участие руководство Центрального правления Общества, представители Союза обществ дружбы Вьетнама, руководители обществ вьетнамско-российской дружбы 24 провинций и городов, а также 19 входящих в его состав местных отделений по всей стране.
  Представители Общества вьетнамско-российской дружбы вручают памятный подарок руководству провинции Ниньбинь. Фото: ВИА  
Выступая на совещании, председатель Комитета Национального собрания по законодательству и правосудию, председатель Общества вьетнамско-российской дружбы Фан Чи Хиеу подчеркнул, что встреча стала хорошей возможностью для работников Общества встретиться, обменяться мнениями, подвести итоги проделанной работы за прошедший период и определить основные направления и задачи на будущее. Кроме того, участники обсудили меры по повышению качества и эффективности деятельности Общества, обменялись передовым опытом, успешными практиками и эффективными моделями работы, а также ознакомились с актуальной информацией о курсе и внешнеполитической линии Партии и Государства, международной обстановке и текущей ситуации в Российской Федерации.

Председатель Общества вьетнамско-российской дружбы Фан Чи Хиеу подчеркнул, что в предстоящий период Обществу необходимо продолжить глубокое изучение и эффективную реализацию курса и политики Партии и Государства в области народной дипломатии в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства с Российской Федерацией, а также целей и руководящих установок, закреплённых в резолюции № 59 и резолюции № 06 Политбюро. Наряду с этим следует активно обновлять формы работы и повышать эффективность деятельности Общества, расширять молодёжные обмены между двумя странами, создавая условия для того, чтобы молодое поколение активно сохраняло и развивало добрые, искренние традиции отношений между Вьетнамом и Россией.

По информации Общества вьетнамско-российской дружбы, с начала 2026 года его деятельность принесла значительные результаты по различным направлениям, включая укрепление дружбы и солидарности, развитие народной дипломатии, обмен делегациями, содействие сотрудничеству в экономике, культуре, образовании, внешнеполитической информационной работе и других сферах. Общество внедрило ряд новшеств, сделавших его деятельность более содержательной и привлекательной, укрепило связи между своими членами, Посольством России во Вьетнаме и Российским центром науки и культуры в Ханое. После административного объединения на местах региональные общества вьетнамско-российской дружбы приступили к совершенствованию своей организационной структуры; информационно-пропагандистская деятельность продолжает осуществляться, а рабочие контакты между Обществом вьетнамско-российской дружбы и его региональными организациями поддерживаются на постоянной основе.

Во втором полугодии 2026 года Общество вьетнамско-российской дружбы сосредоточит усилия на завершении организационного формирования региональных обществ после административно-территориальной реформы; эффективной реализации Соглашения о сотрудничестве между Обществом вьетнамско-российской дружбы и Обществом российско-вьетнамской дружбы на период 2025–2030 годов; проведении подведения итогов и церемонии награждения победителей международного фотоконкурса «Жизнь на объектах вьетнамско-российской дружбы»; организации дружественных обменов и обмена опытом между региональными обществами и местными отделениями при координирующей роли Центрального правления Общества в целях популяризации его деятельности и дальнейшего развития народной дипломатии между Вьетнамом и Россией.

ИЖВ/ВИА

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