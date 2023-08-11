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Эффективная реализация важных решений в области охраны окружающей среды
Выступая на конференции, заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Во Туан Ньян сказал, что резолюция 24-NQ/TW изложила основные решения в области охраны окружающей среды, став первой тематической резолюцией ЦК КПВ. В ней всесторонне упомянуты точки зрения, руководящие принципы и политика партии и государства по охране окружающей среды. Тщательно уловив дух Резолюции, на протяжении многих лет министерства, ведомства и местные органы власти сосредоточили свое внимание на эффективной реализации многих задач и решений от совершенствования институтов и политики до повышения эффективности и действенности государственных органов, способствуя успешной реализации поставленных целей.
Заместитель министра Во Туан Ньян отметил, что за 10 лет реализации Резолюции № 24-NQ/TW в сфере охраны окружающей среды во Вьетнаме произошли положительные изменения, достигнуты замечательные результаты. Система политики и законов стала более полной.
Кроме того, продолжается консолидация профессиональных организаций по охране окружающей среды от центрального до местного уровня, а также в министерствах и ведомствах. Научно-техническое, международное сотрудничество в области охраны окружающей среды постоянно укрепляется и расширяется. Инструменты управления окружающей средой развертываются синхронно и эффективно. Были усилены мероприятия по мониторингу, предупреждению и прогнозированию качества окружающей среды. Многие движения и типовые модели защиты окружающей среды ожили.
Помимо достигнутых успехов, заместитель министра Во Туан Ньян также указал, что работа по охране окружающей среды в нашей стране все еще имеет недостатки и ограничения. Некоторые из целей, изложенные в Резолюции, еще предстоит решить в ближайшие годы. В то же время существует ряд целей и задач, которые необходимо пересмотреть, оценить и скорректировать с учетом новых условий в стране.
Заместитель министра Во Туан Ньян отметил, что с момента принятия Резолюции мировой и внутренний контекст сильно изменились. Пандемия COVID-19, вооруженный конфликт во многом повлияли на глобальную экономическую безопасность. Изменение климата, загрязнение окружающей среды и деградация биоразнообразия продолжаются. Циркулярная экономика активно внедряется во многих странах. В связи с этим Политбюро и Секретариат ЦК КПВ поручили Комитету партийных кадров Министерства природных ресурсов и окружающей среды внести 10-летний сводный проект реализации Резолюции 24-NQ/TW. Высшая цель этой работы состоит в том, чтобы подготовить условия для продолжения активного реагирования на изменение климата, улучшения управления ресурсами и защиты окружающей среды на период с настоящего момента до 2030 года с перспективой до 2045 года.
Конференция дает возможность экспертам, менеджерам и политикам обменяться мнениями, обсудить и подробно и объективно оценить плюсы и минусы реализации задач, решений Резолюции в период с настоящего времени до 2030 года, способствуя опережающему преодолению проблем, трудностей и вызовов в процессе национальной индустриализации и модернизации.