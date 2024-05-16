Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Этим летом Asia Park станет раем развлечений с высококлассными шоу в Дананге

В июне этого года Asia Park разогреет прибрежный город Дананг серией специальных шоу, первых в своем роде в центральном регионе, обещая туристам веселый и красочный праздник на протяжении всего лета.
  Спортсменка примет участие в шоу на гидроциклах на тему «Симфония реки» (иллюстративное изображение)  
«Симфония реки» - это эпическая симфония представления, приключенческие виды спорта и фейерверки

Впервые появившись в Дананге под названием «Симфония реки», это шоу представляет собой уникальную гармонию между приключенческими видами спорта и музыкой, огнями, танцами на воде и фейерверками. Помимо красивых, тщательно поставленных хореографических и художественно насыщенных представлений, в шоу используются ведущие мировые передовые технологии, обеспечивающие серию захватывающих зрелищ, как в голливудских блокбастерах.

«Симфония реки» будет проходить в Asia Park с двумя шоу - дневным и ночным, начиная с 10 июня. Дневное шоу длится 15 минут и начинается ежедневно в 17:00, цена билета - 200 000 донгов (7,86 доллара США), дети ростом до 1 м - бесплатно.

Посетители также смогут посетить шоу в 9 вечера. Во время 25-минутной программы будет создана искусная гармония между представлениями подводного искусства, экстремальными видами спорта на гидроциклах и флайбордах в сочетании с фейерверками. Шоу поставлено режиссером Туан Ле - автором пьес Lang Toi, A O, Teh Dar, и H2O, имеющим 30-летний опыт организации более 3500 мероприятий с участием гидроциклов, фейерверков и 2100 флайборд-шоу по всему миру. В частности, H2O принимала участие в таких блокбастерах, как «Бонд», «Миссия невыполнима» и «Бэй Уотч».

Благодаря ярким ночным фейерверкам Ночное шоу на гидроциклах в Дананге превратится в рай для фейерверков, способствуя тому, что туристы еще больше проникнутся шумной и яркой праздничной атмосферой центрального региона этим летом. Стоимость билета на вечернее шоу составляет 500 000 донгов, а для детей ростом до 1 м оно будет совершенно бесплатным.

Кроме того, посетители смогут выбрать комбинированный билет, включающий один билет на шведский стол и один билет на «Симфонию реки», чтобы в полной мере насладиться развлекательным путешествием в Asia Park. Стоимость комбо-билета на дневные представления составляет 400 000 донгов на взрослого и 300 000 донгов на ребенка. Для ночных шоу стоимость билета составляет 650 000 донгов на взрослого и 550 000 донгов на ребенка.

Специально с 10 июня по 3 сентября 2024 года вьетнамские туристы смогут выбрать Combo All in One (включая один билет на ночное шоу, один билет на канатную дорогу Бана и билет на шведский стол в Бана) по цене 1 400 000 VND/взрослый и 1 150 000 VND/ребенок. В выходные или праздничные дни стоимость билетов для вьетнамских туристов будет увеличена на 50 000 донгов за комбо.

Для иностранных туристов с 10 июня по 31 августа стоимость комбинированного билета составит 1 750 000 VND на взрослого и 1 450 000 VND на ребенка. С 1 по 30 сентября стоимость билета для иностранных туристов снизится на 50 000 донгов за комбо.

Благодаря сцене, вмещающей до 4 000 зрителей, «Симфония реки» станет местом, которое туристы не смогут обойти стороной, посещая город на реке Хан.

Вьетнамское кукольное представление отражает квинтэссенцию вьетнамской культуры

Вьетнамское кукольное представление, которое официально откроется в Asia Park 1 июня, поможет зрителям открыть для себя поток вьетнамской культуры через тщательно продуманные постановки - от сценариев и реквизита до костюмов.

Шоу будет проводиться артистами Вьетнамского кукольного театра ежедневно, по два сеанса в 19:15 и 20:15 на сцене Marina театра Au O вместимостью около 600 мест. Цены на билеты - 120 000 донгов для посетителей, которые покупают билеты на шоу или на комбинированное шоу, и 150 000 донгов для тех, кто покупает индивидуальные билеты (бесплатно для детей ростом до 1 м).

Через знакомые народные истории, дополненные современными элементами в сочетании с богатым символическим языком наземных и водных кукол, шоу правдиво и ярко покажет красоту страны и ее народа.

Вьетнамское кукольное представление, в котором воплощены давние традиционные ценности вьетнамской кукольной культуры, особенно кукол на воде, возраст которых насчитывает более 1000 лет, обещает стать ярким культурным событием в Asia Park.

Захватывающие и полные творчества представления

Неотъемлемой изюминкой яркого летнего шоу в Asia Park в этом году являются музыкальные представления и уличные танцы, которые наполняют посетителей дыханием жизни и позволяют погрузиться в эмоции радости.

Asia Park обещает стать ярким местом для туристов, приезжающих в Дананг этим летом.

В дополнение к новым шоу, летом в Asia Park также пройдет серия развлекательных игр в помещении и на открытом воздухе, таких как Sun Wheel - 10 самых высоких колес в мире; Queen Cobra - самый большой дельтаплан во Вьетнаме; Flying Kirins - пиратский корабль, покоряющий океан; и Festival Carousel - ярмарка развлечений с колесом обозрения.

Благодаря непрерывным шоу, проходящим каждый день с утра до вечера, Asia Park обещает подарить посетителям бесконечное веселье и стать центром развлечений №1 в Дананге этим летом.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Бельгия укрепляют связи в области законодательства

Вьетнам и Бельгия укрепляют связи в области законодательства

15 мая в Ханое член Политбюро, постоянный зампредседателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман принял государственного министра, бывшего председателя Палаты представителей Бельгии Андре Флао.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top