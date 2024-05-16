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Этим летом Asia Park станет раем развлечений с высококлассными шоу в Дананге
Впервые появившись в Дананге под названием «Симфония реки», это шоу представляет собой уникальную гармонию между приключенческими видами спорта и музыкой, огнями, танцами на воде и фейерверками. Помимо красивых, тщательно поставленных хореографических и художественно насыщенных представлений, в шоу используются ведущие мировые передовые технологии, обеспечивающие серию захватывающих зрелищ, как в голливудских блокбастерах.
«Симфония реки» будет проходить в Asia Park с двумя шоу - дневным и ночным, начиная с 10 июня. Дневное шоу длится 15 минут и начинается ежедневно в 17:00, цена билета - 200 000 донгов (7,86 доллара США), дети ростом до 1 м - бесплатно.
Посетители также смогут посетить шоу в 9 вечера. Во время 25-минутной программы будет создана искусная гармония между представлениями подводного искусства, экстремальными видами спорта на гидроциклах и флайбордах в сочетании с фейерверками. Шоу поставлено режиссером Туан Ле - автором пьес Lang Toi, A O, Teh Dar, и H2O, имеющим 30-летний опыт организации более 3500 мероприятий с участием гидроциклов, фейерверков и 2100 флайборд-шоу по всему миру. В частности, H2O принимала участие в таких блокбастерах, как «Бонд», «Миссия невыполнима» и «Бэй Уотч».
Благодаря ярким ночным фейерверкам Ночное шоу на гидроциклах в Дананге превратится в рай для фейерверков, способствуя тому, что туристы еще больше проникнутся шумной и яркой праздничной атмосферой центрального региона этим летом. Стоимость билета на вечернее шоу составляет 500 000 донгов, а для детей ростом до 1 м оно будет совершенно бесплатным.
Кроме того, посетители смогут выбрать комбинированный билет, включающий один билет на шведский стол и один билет на «Симфонию реки», чтобы в полной мере насладиться развлекательным путешествием в Asia Park. Стоимость комбо-билета на дневные представления составляет 400 000 донгов на взрослого и 300 000 донгов на ребенка. Для ночных шоу стоимость билета составляет 650 000 донгов на взрослого и 550 000 донгов на ребенка.
Специально с 10 июня по 3 сентября 2024 года вьетнамские туристы смогут выбрать Combo All in One (включая один билет на ночное шоу, один билет на канатную дорогу Бана и билет на шведский стол в Бана) по цене 1 400 000 VND/взрослый и 1 150 000 VND/ребенок. В выходные или праздничные дни стоимость билетов для вьетнамских туристов будет увеличена на 50 000 донгов за комбо.
Для иностранных туристов с 10 июня по 31 августа стоимость комбинированного билета составит 1 750 000 VND на взрослого и 1 450 000 VND на ребенка. С 1 по 30 сентября стоимость билета для иностранных туристов снизится на 50 000 донгов за комбо.
Благодаря сцене, вмещающей до 4 000 зрителей, «Симфония реки» станет местом, которое туристы не смогут обойти стороной, посещая город на реке Хан.
Вьетнамское кукольное представление отражает квинтэссенцию вьетнамской культуры
Вьетнамское кукольное представление, которое официально откроется в Asia Park 1 июня, поможет зрителям открыть для себя поток вьетнамской культуры через тщательно продуманные постановки - от сценариев и реквизита до костюмов.
Шоу будет проводиться артистами Вьетнамского кукольного театра ежедневно, по два сеанса в 19:15 и 20:15 на сцене Marina театра Au O вместимостью около 600 мест. Цены на билеты - 120 000 донгов для посетителей, которые покупают билеты на шоу или на комбинированное шоу, и 150 000 донгов для тех, кто покупает индивидуальные билеты (бесплатно для детей ростом до 1 м).
Через знакомые народные истории, дополненные современными элементами в сочетании с богатым символическим языком наземных и водных кукол, шоу правдиво и ярко покажет красоту страны и ее народа.
Вьетнамское кукольное представление, в котором воплощены давние традиционные ценности вьетнамской кукольной культуры, особенно кукол на воде, возраст которых насчитывает более 1000 лет, обещает стать ярким культурным событием в Asia Park.
Захватывающие и полные творчества представления
Неотъемлемой изюминкой яркого летнего шоу в Asia Park в этом году являются музыкальные представления и уличные танцы, которые наполняют посетителей дыханием жизни и позволяют погрузиться в эмоции радости.
Asia Park обещает стать ярким местом для туристов, приезжающих в Дананг этим летом.
В дополнение к новым шоу, летом в Asia Park также пройдет серия развлекательных игр в помещении и на открытом воздухе, таких как Sun Wheel - 10 самых высоких колес в мире; Queen Cobra - самый большой дельтаплан во Вьетнаме; Flying Kirins - пиратский корабль, покоряющий океан; и Festival Carousel - ярмарка развлечений с колесом обозрения.
Благодаря непрерывным шоу, проходящим каждый день с утра до вечера, Asia Park обещает подарить посетителям бесконечное веселье и стать центром развлечений №1 в Дананге этим летом.