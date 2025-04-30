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НОВОСТИ

Эскадрильи самолётов взлетают в честь 50-летия воссоединения страны

Утром 30 апреля на аэродроме Бьенхоа (провинция Донгнай) в серьёзной и торжественной атмосфере проходила подготовка к празднованию 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, проводимая Командованием войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил (ПВО-ВВС) Вьетнама.
Государственный флаг развевается в небе. Фото: ВИА
Точно в 7 часов 38 минут эскадрильи, состоящие из вертолётов (Ми-8, Ми-17 и Ми-171), истребителей Су-30МК2 и учебно-боевых самолётов Як-130, начали взлёт, неся флаги с золотой звездой на красном фоне, выполняя задачу праздничного пролёта в честь годовщины воссоединения страны.

Как передаёт корреспондент ВИА, уже с 3 часов утра 30 апреля, все подразделения, задействованные в подготовке мероприятия со стороны войск ПВО-ВВС, прибыли в полном составе, начали проверку строевых порядков, доработку организационного процесса и завершение подготовки к официальной церемонии.

К 6 часам 30 минут того же дня основные этапы подготовки были завершены, лётчики и техника были в полной готовности успешно выполнить поставленную задачу и продемонстрировать эффектное выступление во время церемонии.

С высокой степенью решимости офицеры и солдаты Командования ПВО-ВВС подчёркивают, что это не просто церемония, но и возможность продемонстрировать высокий уровень организованности, дух сплочённости, боевую готовность и мощь Вьетнамской народной армии.

Партейные и государственные флаги, развевавшиеся в небе во время церемонии, подчеркнули священное значение Дня воссоединения страны.

Благодаря тщательной, серьёзной подготовке и высокому духу ответственности, Командование ПВО-ВВС Вьетнама достойно внесло вклад в общий успех торжественного мероприятия, подтвердив свою ключевую роль в защите воздушного пространства Родины.

ИЖВ/ВИА

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