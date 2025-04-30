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Эскадрильи самолётов взлетают в честь 50-летия воссоединения страны
Как передаёт корреспондент ВИА, уже с 3 часов утра 30 апреля, все подразделения, задействованные в подготовке мероприятия со стороны войск ПВО-ВВС, прибыли в полном составе, начали проверку строевых порядков, доработку организационного процесса и завершение подготовки к официальной церемонии.
К 6 часам 30 минут того же дня основные этапы подготовки были завершены, лётчики и техника были в полной готовности успешно выполнить поставленную задачу и продемонстрировать эффектное выступление во время церемонии.
С высокой степенью решимости офицеры и солдаты Командования ПВО-ВВС подчёркивают, что это не просто церемония, но и возможность продемонстрировать высокий уровень организованности, дух сплочённости, боевую готовность и мощь Вьетнамской народной армии.
Партейные и государственные флаги, развевавшиеся в небе во время церемонии, подчеркнули священное значение Дня воссоединения страны.
Благодаря тщательной, серьёзной подготовке и высокому духу ответственности, Командование ПВО-ВВС Вьетнама достойно внесло вклад в общий успех торжественного мероприятия, подтвердив свою ключевую роль в защите воздушного пространства Родины.