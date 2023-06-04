НОВОСТИ
Энергопланирование VIII: Вторая статья: «Зеленое» планирование – прорыв в энергетике
Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС 26).
*Приоритеты для чистой энергии
Согласно Энергетическому плану VIII, после 2030 года больше не будет развиваться ни одна угольная электростанция. Вместе с тем, ориентация на 2050 год позволит полностью перейти на топливо из биомассы и аммиака. В случае невозможности перехода на другое топливо, угольные электростанции со сроком службы более 40 лет будут закрыты.
Между тем, в этом Генеральном энергетическом плане особое внимание уделяется на развитие возобновляемых источников энергии с целью достижения доли около 70% в энергобалансе к 2050 году и стимулировании инвестиций в солнечную энергетику на крышах.
Энергетический план VIII также упоминает развитие конкурентного рынка электроэнергии в соответствии с дорожной картой с целью диверсификации методов инвестирования и торговли электроэнергией; привлечение всех секторов экономики к инвестированию в развитие электроэнергетики; ориентацию на исследование и применение достижений Четвертой промышленной революции в развитии подотраслей электроэнергетики, а также продвижения цифровой трансформации в электроэнергетике, чтобы шаг за шагом осваивая современные технологии, на пути к самостоятельному изготовлению большей части электрооборудования.
Хоанг Тьен Зунг, директор департамента электроэнергии и возобновляемых источников энергии (Министерство промышленности и торговли) сказал, что план развития энергетики является динамичным и открытым, адаптируясь к ситуации ключевых партнеров и внедряя строгие стандарты по налогу на выбросы углерода на импортные товары. .
Эксперт по энергетике Ха Данг Сон также сказал, что утверждение Энергетического плана VIII после 2-летнего рассмотрения, будет сделан акцент на развитие возобновляемой энергетики, а также на правовые коридоры для проектов по передаче электроэнергии, чтобы помочь высвободить мощности для возобновляемой энергетики. Проекты в центральном и южном регионах, а также для линии электропередачи 500 кВ, помогающей сбалансировать спрос и предложение между тремя регионами Север - Центр - Юг.
* Срочно реализовать план
Все эксперты заявили, что в Энергетическом плане VIII поставлена цель твердо обеспечить национальную энергетическую безопасность, отвечая требованиям социально-экономического развития и индустриализации и модернизации страны. А также успешно осуществить справедливый энергетический переход, связанный с модернизацией производства, строительством интеллектуальной сети, передовым управлением энергосистемой, в соответствии с тенденцией перехода к «зеленой» среде, сокращением выбросов, научными разработками и другими технологиями мира.
Генеральный план четко показывает точки зрения и цели развития Вьетнама, а также план развития источника электроэнергии и сети, который Вьетнам будет реализовывать в период с 2021 по 2030 год, с перспективой до 2050 года, а также другие решения для организации и реализации Энергетического плана VIII.
Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Дьен заявил, что утверждение Энергетического плана VIII очень важно, но это только начало. Для реализации целей настоящего генерального плана министр поручает Департаменту электроэнергетики и возобновляемых источников энергии взять на себя основную ответственность и координировать свои действия с соответствующими подразделениями для оперативного консультирования, разработки и представления компетентным органам для обнародования плана реализации, обеспечения гласности, добросовестности, согласованности, синхронности и ритмичности в процессе реализации. В котором необходимо четко определить конкретные обязанности, сроки выполнения и т. д., чтобы служить основой для руководства, направления, организации осуществления и управления планированием и мобилизацией ресурсов для развития электроэнергетики и обеспечения плана реализующегося на практике.
Кроме того, Департамент электроэнергии и возобновляемых источников энергии уделяет особое внимание исследованиям, консультированию компетентных органов, оперативному изменению, дополнению и обнародованию новых соответствующих правил, механизмов и политик в целях совершенствования основ политики в области развития электроэнергетики, развития возобновляемых источников энергии, экономического и эффективного использования электроэнергии, обеспечение синхронности и целесообразности. Требуется уделить особое внимание разработке Закона об электроэнергетике (с изменениями), Закона об экономичном и эффективном использовании энергии (с изменениями), Закона о развитии возобновляемой энергетики и механизмов проведения аукционов, торгов и выбора собственников электротехнических работ. Кроме того важно уделить внимание механизму прямой купли-продажи электроэнергии и механизму обобществления инвестиций в передающие электрические сети, а также поощрять предприятия к участию в инвестировании и развитии возобновляемой энергетики, новой энергетики, развитие обрабатывающей промышленности и электрооборудования для внутренних и экспортных нужд…