Энергетическое партнерство Вьетнама и Дании на период 2020-2025 гг.

19 апреля в здании Министерства промышленности и торговли под председательством заместителя министра промышленности и торговли Данг Хоанг Ана и посла Дании во Вьетнаме Ким Хойлунд Кристенсен состоялось первое заседание Руководящего комитета Программы вьетнамско-датского энергетического партнерства на период 2020-2025 гг. (Программа DEPP3).

Несмотря на воздействие пандемии COVID-19 в 2021 году, соответствующие подразделения Вьетнама и Дании приложили большие усилия для координации реализации мероприятий всех трех компонентов программы и до настоящего времени были получены некоторые положительные результаты.

Руководящий комитет высоко оценил результаты, достигнутые в 2021 году, и согласился утвердить План работы на 2022 год, реализуемый Министерством промышленности и торговли совместно с Департаментом энергетики Дании и Посольством Дании.

Программа DEPP3 имеет общий грантовый капитал ОПР в размере 60,29 млн. датских крон, что эквивалентно 8,96 млн. долл. США, с общей целью поддержки Вьетнама в разработке дорожной карты низкоуглеродного развития для энергетического сектора.

Программа состоит из трех компонентов, в том числе: Компонент 1 направлен на наращивание потенциала для долгосрочного планирования энергетического сектора, Компонент 2 улучшает возможности интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, а Компонент 3 направлен на развитие низкоуглеродной промышленности.

По случаю заседания руководящего комитета DEPP3 Министерство промышленности и торговли провело церемонию вручения медали «За развитие промышленности и торговли Вьетнама» послу Королевства Дании во Вьетнаме Киму Хьлунду Кристенсену в знак признания вклада посла в отношения сотрудничества между правительством Дании и правительством Вьетнама в целом и в промышленности и торговле в частности в последние годы./.