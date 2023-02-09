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Энергетический сектор Хошимина входит в число 50 мировых рейтингов «умных» сетей

Энергетическая корпорация Хошимина (EVNHCMC) вошла в мировой рейтинг «умных» сетей 2022 года (SGI) с результатом 71,4 балла, составленным сингапурской SP Group. Энергетическая корпорация Хошимина (EVNHCMC) вошла в мировой рейтинг «умных» сетей 2022 года (SGI) с результатом 71,4 балла, составленным сингапурской SP Group.

Согласно результатам сравнительного анализа SGI 2022, вьетнамская энергетическая компания заняла 47-е место среди 94 энергетических компаний из 39 стран мира, поднявшись на 6 позиций по сравнению с рейтингом 2021 года.

В Юго-Восточной Азии EVNHCMC заняла второе место после SP Group.

Индекс «умной» сети SP Group измеряется 7 параметрами, а именно: мониторинг и контроль, надежность поставок, экологически чистая энергия, анализ данных, интеграция распределенных энергетических ресурсов, безопасность, а также расширение возможностей и удовлетворенность клиентов.

ВИА/ИЖВ

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