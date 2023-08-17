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Энергетический сектор планирует сократить выбросы парниковых газов на 17-26% к 2030 году
Эти цели поставлены в недавно утвержденном Национальном энергетическом генеральном плане на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 года.
Общая цель плана - надежное обеспечение национальной энергетической и оборонной безопасности, удовлетворение потребностей социально-экономического развития, индустриализации и модернизации страны, улучшение жизни людей и защита окружающей среды. Она также направлена на успешное осуществление энергетического перехода и достижение цели по сокращению выбросов газа до нуля к 2050 году.
Схема также устанавливает цели по экономии энергии примерно на 8-10% к 2030 году и примерно на 15-20% к 2050 году по сравнению с нормальным сценарием развития.