Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Энергетический сектор планирует сократить выбросы парниковых газов на 17-26% к 2030 году

Энергетический сектор Вьетнама планирует сократить выбросы парниковых газов на 17-26% к 2030 году и примерно на 90% к 2050 году. Энергетический сектор Вьетнама планирует сократить выбросы парниковых газов на 17-26% к 2030 году и примерно на 90% к 2050 году.

Эти цели поставлены в недавно утвержденном Национальном энергетическом генеральном плане на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 года.

Общая цель плана - надежное обеспечение национальной энергетической и оборонной безопасности, удовлетворение потребностей социально-экономического развития, индустриализации и модернизации страны, улучшение жизни людей и защита окружающей среды. Она также направлена на успешное осуществление энергетического перехода и достижение цели по сокращению выбросов газа до нуля к 2050 году.

Схема также устанавливает цели по экономии энергии примерно на 8-10% к 2030 году и примерно на 15-20% к 2050 году по сравнению с нормальным сценарием развития.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тинь принял участие в учредительном съезде Союза бывших народных милиционеров Вьетнама

Премьер-министр Фам Минь Тинь принял участие в учредительном съезде Союза бывших народных милиционеров Вьетнама

Утром 17 августа в Ханое Министерство общественной безопасности Вьетнама организовало учредительный съезд Вьетнамского союза бывших народных милиционеров, на котором присутствовал премьер-министр страны Фам Минь Тинь.
ПОДРОБНЕЕ

Top