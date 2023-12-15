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Энергетический переход создает золотую возможность для улучшения социального обеспечения
По словам Кристенсен, сотрудники также должны иметь возможности по переквалификации и смене работы, что позволит обеспечить устойчивое развитие как предприятиям, так и самим сотрудникам.
На Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2021 году (COP26) Вьетнам и почти 150 других стран взяли на себя твердые обязательства по достижению нулевого уровня выбросов к середине столетия. Вместе с более чем 100 странами Вьетнам также присоединился к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана (GMP) к 2030 году.
Вьетнам также стал одной из первых стран, после ЮАР и Индонезии, присоединившихся к политической декларации о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). С тех пор страна мобилизовала международные обязательства и средства для поддержки процесса «зеленого» перехода.
По данным Министерства труда, инвалидов войны и социального обеспечения (MoLISA), процесс энергетического перехода может привести к несправедливым последствиям для секторов и сообществ, особенно для уязвимых групп населения, в нескольких аспектах, таких как изменение рабочих мест, потеря работы, низкая квалификация работников, несоответствие между навыками работников и требованиями зеленой экономики.
В частности, энергетический переход и усилия по сокращению выбросов могут сильно повлиять на некоторые группы людей с низкими доходами, поскольку они не смогут позволить себе оплачивать расходы чистой и зеленой энергии, заявили в министерстве.
Чинь Тхи Нгует из Департамента социальной защиты MoLISA привёл пример, подчеркивая необходимость мер социального обеспесения для пожилых работников, занятых на тепловых электростанциях, находящихся в процессе перехода, или на угольных шахтах, сворачивающих свою деятельность.
По словам Чу Тхи Лан из Института трудовых наук и социальных вопросов при MoLISA, переход к экономике с нулевыми выбросами может потребовать значительных изменений в энергетике, транспорте и производственном секторе, что может привести к перемещению работников в этих отраслях.
Она подчеркнула необходимость разработки политики, обеспечивающей работникам этих отраслей доступ к переподготовке и поддержку при переходе к новым возможностям трудоустройства.
По словам Чу Тхи Лан, в процессе реализации JETP перед Министерством энергетики была поставлена задача координировать работу с соответствующими министерствами, секторами и ведомствами для разработки механизмов, политики и решений по содействию справедливому переходу для уязвимых групп населения, справедливому энергетическому переходу и реагированию на изменение климата.
Это будет оказывать поддержку в профессиональном обучении, переподготовке, создании рабочих мест и других формах помощи работникам, пострадавшим в ходе энергетического перехода, и координировать с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды реализацию планов по мобилизации ресурсов.
Министерство также присоединится к рабочим группам по обеспечению справедливого перехода в соответствии с декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах на рабочих местах, чтобы все общество могло извлечь выгоду из «зеленого» перехода, добавил Чу Тхи Лан.