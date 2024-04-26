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Энергетическая промышленность нуждается в инвестициях в размере около 5 триллионов донгов в 2021-2030 годах
Потребность в земельных участках для развития объектов и инфраструктуры энергетической отрасли составляет около 93 540 - 97 240 га в период 2021 - 2030 годов и около 171 410 - 196 760 га в период 2031 - 2050 годов, а площадь морской поверхности для оффшорных проектов - около 334 800 га в 2030 году и около 1,3-1,7 млн га в 2050 году, говорится в документе.
Национальное энергетическое планирование на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года охватывает такие области, как нефть и газ, уголь, электроэнергия, новые и возобновляемые источники энергии, с задачами от базового исследования, разведки, эксплуатации, производства, хранения, распределения до использования и других сопутствующих видов деятельности.
В частности, планируется активное развитие морской ветроэнергетики в сочетании с другими видами возобновляемой энергии (солнечная энергия, энергия ветра на суше) для производства новой энергии (водорода, зеленого аммиака) для удовлетворения внутренних потребностей и экспорта.
Возобновляемые источники энергии, производящие новую энергию для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, являются приоритетными и допускаются к неограниченному развитию на основе обеспечения национальной обороны, безопасности, энергетической безопасности и высокой экономической эффективности, становясь новым экономическим сектором страны.
В постановлении также приводится перечень проектов и конкретные графики реализации крупных и приоритетных проектов в энергетической отрасли, а также список важных и потенциальных проектов в этой сфере.
В решении заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха также поставил задачи перед конкретными министерствами и секторами.