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Энергетическая промышленность нуждается в инвестициях в размере около 5 триллионов донгов в 2021-2030 годах

Согласно плану реализации Национального энергетического планирования на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., общая потребность в инвестиционном капитале для всего энергетического сектора в период 2021-2030 гг. составляет 4,13-4,8 трлн донгов (163,01-189,46 млн. долл. США). Согласно плану, утвержденному постановлением, подписанным заместителем премьер-министра Чан Хонг Ха, капитал для энергетических проектов будет поступать из других источников, помимо государственного инвестиционного капитала.

Потребность в земельных участках для развития объектов и инфраструктуры энергетической отрасли составляет около 93 540 - 97 240 га в период 2021 - 2030 годов и около 171 410 - 196 760 га в период 2031 - 2050 годов, а площадь морской поверхности для оффшорных проектов - около 334 800 га в 2030 году и около 1,3-1,7 млн га в 2050 году, говорится в документе.

Национальное энергетическое планирование на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года охватывает такие области, как нефть и газ, уголь, электроэнергия, новые и возобновляемые источники энергии, с задачами от базового исследования, разведки, эксплуатации, производства, хранения, распределения до использования и других сопутствующих видов деятельности.

В частности, планируется активное развитие морской ветроэнергетики в сочетании с другими видами возобновляемой энергии (солнечная энергия, энергия ветра на суше) для производства новой энергии (водорода, зеленого аммиака) для удовлетворения внутренних потребностей и экспорта.

Возобновляемые источники энергии, производящие новую энергию для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, являются приоритетными и допускаются к неограниченному развитию на основе обеспечения национальной обороны, безопасности, энергетической безопасности и высокой экономической эффективности, становясь новым экономическим сектором страны.

В постановлении также приводится перечень проектов и конкретные графики реализации крупных и приоритетных проектов в энергетической отрасли, а также список важных и потенциальных проектов в этой сфере.

В решении заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха также поставил задачи перед конкретными министерствами и секторами.

ИЖВ/ВИА

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