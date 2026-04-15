Энергетическая безопасность: стратегическая задача для Вьетнама в условиях глобальной нестабильности

Южная часть провинции Кханьхоа обладает значительным потенциалом для развития проектов ветроэнергетики. (Фото: ВИА)

На фоне сложной и рискованной геополитической ситуации на Ближнем Востоке глобальная энергетическая безопасность сталкивается с беспрецедентными вызовами. Для такой открытой и динамично трансформирующейся экономики, как Вьетнам, эти факторы представляют не только косвенные риски, но и напрямую отражаются на социально-экономической жизни. Сохранение темпов роста на фоне роста цен на топливо становится актуальной стратегической задачей для разработчиков политики.



В беседе с корреспондентом ВИА в Куала-Лумпуре старший научный сотрудник по международным отношениям Университета Малайя доктор Зокрис Идрис отметил, что нынешняя нестабильность заставляет многие страны кардинально пересматривать источники энергоснабжения. Во Вьетнаме около 40% потребностей в топливе испытывают прямое воздействие, что заставляет предприятия и регулирующие органы корректировать импортные стратегии. Рост цен на топливо оказывает давление не только на производственные издержки, но и на группы работников, использующих личный транспорт, особенно на водителей цифровых платформ, чувствительных к колебаниям цен.



Дополнительно инфляция и спад в туристическом секторе из-за перебоев в авиаперевозках замедляют общий рост региона, который в настоящее время прогнозируется на уровне 4,2%. Некоторые эксперты также выражают обеспокоенность по поводу возможного давления на топливные резервы в случае затяжного конфликта и перебоев с поставками.



Говоря о странах региона, Зокрис Идрис отметил, что Малайзия — одна из ключевых стран нефтегазового сектора Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — внедрила ряд смягчающих мер для регулирования влияния цен на топливо. Правительство предоставило субсидии на топливо для населения и транспортного сектора, а также ввело режим удалённой работы в государственном секторе для снижения энергопотребления в краткосрочной перспективе. Однако в среднесрочной перспективе страна признаёт неизбежность перехода к рыночному ценообразованию, рассматривая это как возможность пересмотра национального плана развития возобновляемой энергетики и снижения зависимости от ископаемого топлива.



В этом контексте Зокрис Идрис отметил, что Вьетнам также предпринимает усилия по укреплению энергетической самостоятельности через структурные изменения в национальной энергетике. В соответствии с текущей стратегией страна постепенно снижает зависимость от угольной генерации и ускоряет развитие возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергетика. Усиление инвестиций в электрические сети и продвижение международного сотрудничества, особенно в рамках энергосети АСЕАН (APG), становятся стратегическими приоритетами. Кроме того, Вьетнам уделяет внимание исследованию и применению атомной энергетики в мирных целях посредством тесного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и передовыми технологическими партнёрами для диверсификации устойчивых источников энергии.



Оценивая долгосрочные перспективы, Зокрис Идрис отметил, что мир вступает в эпоху нестабильности, поскольку такие геополитические узлы, как Ормузский пролив и Ближний Восток, вряд ли скоро стабилизируются. Развивающимся странам со средним уровнем дохода, таким как Вьетнам, необходимо уделять особое внимание развитию возобновляемой энергетики, поскольку отсутствуют гарантии стабильности традиционных источников энергии в будущем. Эти вызовы являются не только трудностями, но и стимулом для ускорения зелёной трансформации.



Зокрис Идрис считает, что для повышения устойчивости экономики и обеспечения устойчивого энергетического развития Вьетнаму необходимо сосредоточиться на системном формировании, реализации и постоянной оценке национальной стратегии энергетического восстановления. Кроме того, активное участие в региональных механизмах развития возобновляемой энергетики позволит Вьетнаму разделять риски и оптимизировать ресурсы совместно с соседними странами. Баланс между стоимостью энергии и целями зелёной трансформации остаётся сложной, но необходимой задачей для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в условиях глобальной нестабильности.



По мнению экспертов, энергетическая безопасность в новую эпоху заключается не только в обеспечении поставок, но и в способности гибко адаптироваться и достигать технологической автономии в сфере чистой энергии. Благодаря проактивной региональной интеграции и инвестициям в возобновляемую энергетику Вьетнам способен превратить геополитические вызовы в возможности для экологически устойчивой трансформации экономики. Согласованность государственной политики и усилий всех экономических субъектов станет ключевым фактором преодоления текущих трудностей.