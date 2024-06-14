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Электронные сигареты, представляющие опасность для молодежи, должны быть срочно взяты под контроль

Употребление электронных сигарет, средств для нагрева табака (вейп) вьетнамскими подростками довольно распространено и имеет тенденцию к росту.
  На велопробеге, приуроченном к Всемирному дню без табака (31 мая 2023 года). Фото: ВИA  
Случаи, когда ученики подвергались психозу, галлюцинациям или дыхательной недостаточности и даже почти смертельному исходу после курения электронных сигарет показывают, что в состав электронных сигарет входят многие неизвестные ингредиенты, ароматы, потенциально более опасные для пользователей, чем обычные сигареты.

Результаты исследования, проведенного Университетом общественного здравоохранения в 11 провинциях и городах среди учащихся 6-12 классов, показали, что уровень употребления электронных сигарет в этой возрастной группе увеличился с 2,6% в 2019 году до 8,1% в 2023 году; в возрастной группе 13-15 лет этот показатель увеличился более чем вдвое с 3,5% в 2022 году до 8% в 2023 году. Особенно среди девочек в возрасте 11-18 лет уровень употребления электронных сигарет составляет 4,3%.

Доцент, доктор Лыонг Нгок Кхуэ, бывший глава департамента управления обследованием и лечением (Министерство здравоохранения), сказал, что только в 2023 году было зарегистрировано 1224 случая госпитализации из-за употребления электронных сигарет, из которых 71 случай был зарегистрирован среди детей в возрасте до 18 лет. Группа в возрасте до 16 лет, госпитализированная из-за употребления электронных сигарет, табачных изделий с подогревом, составляет 27 человек; группа в возрасте от 16 до 18 лет - 44 человека; от 19 до 24 лет - 58 человек; от 25 до 44 лет - 138 человек; от 45 до 64 лет - 580 человек, госпитализированных в возрасте от 65 лет и старше - 580 человек.

«Друг дал мне попробовать покурить, мне показалось что это довольно интересно, поэтому с тех пор я курю. Запах достаточно приятный и не такой сильный, как у обычных сигарет. И если я оставляю электронную сигарету дома, то чувствую себя неловко без нее», сказал 17-летний анонимный пользователь вейпов.

По словам представителя Фонда предотвращения вреда от табака (Министерства здравоохранения), исследования по всему миру обнаружили, что в составах электронных сигарет содержится по меньшей мере 60 химических соединений (также известных как эфирные масла) и многие другие соединения, содержащиеся в аэрозолях/дыме электронных сигарет.

В частности, никотин является химическим веществом, вызывающим сильную зависимость, вызывающим никотиновую зависимость и другие риски, включая болезни сердца и легких, а также многие другие заболевания. Листья табака сами по себе содержат никотин, но продукты для электронных сигарет часто содержат добавки, увеличивающие поглощение никотина. Эти вещества могут доставить никотин в мозг за считанные секунды, в результате чего потребители быстро становятся зависимыми от никотина и им трудно бросить курить.

Доктор Нгуен Чунг Нгуен, директор Центра по борьбе с отравлениями (больница Батьай), сказал, что электронные сигареты состоят из множества ароматизаторов и химикатов, поэтому их можно использовать для употребления наркотиков путем смешивания. Потребители могут произвольно увеличивать содержание никотина или добавлять к употреблению наркотики и другие вещества, вызывающие зависимость, которые сложно обнаружить. Между тем, стоимость лечения легких и тяжелых случаев отравления электронными сигаретами, которые смешиваются с наркотиками колеблется в среднем от более чем 10 миллионов донгов до сотен миллионов донгов. Доктор Нгуен Чунг Нгуен считает, что Вьетнаму пора срочно запретить производство и распространение электронных сигарет, чтобы предотвратить большие и серьезные проблемы со здоровьем людей.

«Достижения, достигнутые за 10 лет реализации Закона о предотвращении вреда табака и борьбе с ним во Вьетнаме, рискуют быть уничтожены быстрым ростом уровня употребления сигарет нового поколения, главным образом, электронных сигарет и средств для нагрева табака табака среди молодежи», подчеркнула Министр здравоохранения Дао Хонг Лан.

«Электронные сигареты обычно содержат никотин и другие токсичные химические вещества, которые могут нанести вред здоровью сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Никотин представляет особую опасность для здоровья детей, подростков и беременных женщин. Воздействие никотина во время внутриутробного развития приводит к повышенному риску синдрома внезапной детской смерти, снижению слуха и ожирению в более позднем возрасте», отметил Анжега Пратт, представитель ВОЗ во Вьетнаме.

Данные ВОЗ и Кампании защиты детей, не употребляющих табак (США) показывают, что число стран и территорий, которые вводят этот запрет, растет. По меньшей мере, 39 стран и территорий полностью запретили электронные сигареты. Кроме того, 3 страны и территории перешли от регулирующего контроля за такими сферами, как фармацевтика, к запрету: Гонконг (Китай), Тайвань (Китай), Венесуэла.

В регионе АСЕАН уже есть 5 стран, которые полностью запрещают электронные сигареты: Таиланд, Сингапур, Лаос, Бруней и Камбоджа. Электронные сигареты запрещены по меньшей мере в 18 странах, в том числе в 5 странах АСЕАН, включая Камбоджу, Лаос, Сингапур, Таиланд, Бруней.

Министерство здравоохранения в настоящее время работает над предложением, которое правительство представит в Национальное собрание для принятия резолюции, запрещающей производство, торговлю, импорт, рекламу электронных сигарет, табака с подогревом и других новых табачных изделий, которые могут появиться в будущем. В долгосрочной перспективе Министерство здравоохранения обратится к правительству и парламенту с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон о предотвращении вреда от табака, чтобы добавить это положение в закон, тем самым обеспечив стабильность его применения.

По словам доцента, доктора Лыонг Нгок Куэ, наряду с усилиями государства, семьи должны уделять время заботе о детях, прислушиваться к ним и контролировать их действия в своей жизни, распространяя среди молодого поколения информацию о вреде электронных сигарет, а школы должны усилить внеклассные мероприятия, чтобы помогать детям и ученикам снимать стресс после уроков.

ВИА/ИЖВ

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