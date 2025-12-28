Электронная промышленность Вьетнама готова к более глубокой интеграции в цепочки добавленной стоимости

После более чем десятилетия уверенного роста электротехническая и электронная промышленность Вьетнама приближается к ключевому рубежу: усиливается стремление выйти за рамки традиционной роли сборочной базы и занять более прочные позиции в глобальных цепочках добавленной стоимости.

Поддерживаемые десятками миллиардов долларов США ПИИ, производственные и экспортные возможности Вьетнама продолжают расширяться. Компания Samsung, крупнейший иностранный инвестор в стране, за годы своей деятельности сформировала сеть поставщиков, включающую более 300 вьетнамских предприятий.

Признавая влияние прямых иностранных инвестиций на рост экспорта, Чо Сан Чжэ, директор Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) в Ханое, отметил, что Вьетнам добился заметного прогресса в сфере производства электроники, постепенно снижая зависимость от простой сборочной модели.

Экспорт электроники увеличился с почти 46 млрд долларов США в 2015 году до 126,5 млрд долларов в 2024 году. За первые 11 месяцев 2025 года этот показатель приблизился к 150 млрд долларов США, составив около одной трети общего объёма экспорта Вьетнама и более чем в три раза превысив уровень 2015 года. В настоящее время Вьетнам входит в десятку крупнейших экспортёров электроники в мире и сформировался как стратегический производственный хаб для многих транснациональных корпораций в регионе.

Однако наряду с этими достижениями отрасль по-прежнему сталкивается со структурными ограничениями. Цепочки поставок остаются фрагментированными, а комплексные данные, охватывающие компоненты, промежуточные продукты, сборку, логистику, тестирование и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всё ещё ограничены.

Несмотря на то что за первые 11 месяцев текущего года объём экспорта приблизился к 150 млрд долларов США, импорт электроники, компьютеров и комплектующих вырос рекордными темпами - на 39,2% в годовом выражении, достигнув 136 млрд долларов США. Отечественные предприятия в основном по-прежнему сосредоточены в сегментах с низкой добавленной стоимостью: доля локально произведённых компонентов остаётся невысокой, а зависимость от импортных материалов и ключевых комплектующих - значительной.

Информационные разрывы между вьетнамскими предприятиями и компаниями с иностранными инвестициями (FDI) дополнительно затрудняют формирование связей и подбор партнёров. В то же время у органов власти и агентств по привлечению инвестиций отсутствуют достаточные инструменты данных для чёткого выявления пробелов внутри цепочек добавленной стоимости.

По итогам углублённой оценки сектора Агентство по содействию торговле Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли совместно с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) официально представило Карту цепочки добавленной стоимости электротехнической и электронной промышленности Вьетнама. Запуск инициативы сопровождается созданием связанного каталога предприятий, призванного облегчить поиск партнёров и развитие деловых связей.

В перспективе, как подчёркивают эксперты, Вьетнаму необходимо достичь того, чтобы приток прямых иностранных инвестиций сопровождался передачей технологий и ростом отечественных предприятий, во избежание попадания в «ловушку сборки». Ключевое значение для устойчивого и долгосрочного развития будут иметь такие меры, как создание совместных научно-исследовательских центров, стимулирование сотрудничества между транснациональными корпорациями и местными компаниями, предоставление стимулов, увязанных с долей локализованных компонентов, а также формирование высококвалифицированных технических кадров за счёт более тесного взаимодействия между учебными заведениями и бизнесом.