Электронная коммерция — локомотив цифровой экономики 2026 года

Особенно важно, что 2026 год является переломным: электронная коммерция переходит от быстрого роста к стандартизированному и устойчивому развитию, расширяя рыночные границы и помогая бизнесу конкурировать на равных в многоканальном и трансграничном цифровом пространстве.

Фото иллюстративное (Фото: ВИА)

Закон об электронной коммерции 2025 года, вступающий в силу с 1 июля 2026 года, становится рубежом стандартизации рынка, вводя новые принципы прозрачности информации, контроля происхождения товаров, ответственности платформ и идентификации продавцов.

С наступлением 2026 года, когда социальные сети превращаются в «цифровые рынки реального времени», впервые закреплённая в законе классификация четырёх моделей платформ служит не только целям надзора, но и чёткому распределению ответственности. Это формирует более прозрачную конкурентную среду между отечественными и зарубежными участниками и предотвращает неконтролируемый рост анонимных торговых моделей.

Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Синь Нят Тан отметил, что по итогам 2025 года электронная коммерция Вьетнама продолжила подтверждать свою роль опоры цифровой экономики: объём рынка оценивается примерно в 31 млрд долларов США, что на 25,5 % больше по сравнению с предыдущим годом. Электронная коммерция составляет около 10 % общего объёма розничной торговли товарами и доходов от потребительских услуг по стране и формирует около двух третей стоимости цифровой экономики. Вьетнам по-прежнему входит в десятку стран с самыми высокими темпами роста электронной коммерции в мире.

Одновременно принятие Национальным собранием Закона об электронной коммерции создало согласованную и прозрачную правовую основу, отвечающую требованиям управления на новом этапе развития. Усилены меры по борьбе с контрафактной продукцией и защите прав потребителей в цифровой среде; предприятия получают поддержку в цифровой трансформации и развитии трансграничной электронной торговли.

По словам Дао Ван Куанга, заместителя директора Центра содействия инвестициям, торговле и туризму провинции Шонла, осознавая неизбежность продвижения торговли на цифровых платформах, провинция приняла ряд программ и планов по стимулированию применения электронной коммерции в сбыте сельскохозяйственной продукции. В частности, 60 товаров были размещены на торговых платформах Шонла и Sanviet.vn; 150 видов сельхозпродукции, продукции OCOP (каждая община - один продукт) и местных деликатесов — на buudien.vn. Кроме того, регулярно проводятся «Дни деликатесов Шонла» на платформах Sendo, Voso и на онлайн-ярмарке PostMart, что способствует повышению узнаваемости местной продукции.

Не ограничиваясь внутренним рынком, Шонла также поддерживает предприятия в продвижении и продаже товаров на международных платформах, таких как Alibaba.com, Agrimp и EC21.com, а также в налаживании сбыта кофе на рынках Великобритании, Германии, Австралии и Китая. Вывод сельскохозяйственной продукции на платформы электронной коммерции открыл дополнительные эффективные каналы сбыта и способствовал продвижению бренда сельхозпродукции Шонла на международном рынке.

Чан Тху Чанг, директор кооператива по производству креветочных чипсов «Ханг Винь Нам Кан» (провинция Камау), поделилась, что за последние два года кооператив постепенно вывел продукцию OCOP, такую как креветочные и крабовые чипсы, на платформы электронной коммерции и в социальные сети. Это позволило охватить большее число клиентов, особенно в отдалённых от региона провинциях и городах.

Однако возможности сопровождаются и значительным давлением, прежде всего в вопросе цен. На одной и той же платформе продукция из натурального сырья с чётко указанной долей креветок вынуждена напрямую конкурировать с товарами, цена которых значительно ниже.

В этой связи принятие Национальным собранием Закона об электронной коммерции рассматривается как важный поворотный момент в совершенствовании правовой базы цифровой торговли во Вьетнаме, ориентированной на прозрачный, устойчивый рынок и соответствующей процессу цифровой трансформации.

Закон об электронной коммерции обязывает продавцов открыто и прозрачно раскрывать происхождение, состав и стандарты качества продукции, запрещает вводящую в заблуждение рекламу относительно назначения, качества или сертификации товаров и предусматривает юридическую ответственность за недостоверную информацию. Эти положения направлены на предотвращение необоснованного завышения свойств продукции и обеспечение добросовестной конкуренции.

Тем не менее, чтобы цифровая экономика могла двигаться дальше, 2026 год должен стать годом системных решений: стандартизации идентификации продавцов и маркетологов, прозрачности информации о товарах в сделках реального времени, модернизации логистической и финансовой инфраструктуры для защиты реальной стоимости продукции и создания справедливой, устойчивой конкурентной среды для роста ВВП Вьетнама.