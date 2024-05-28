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НОВОСТИ

Электронная коммерция способствует росту экспорта вьетнамской продукции

Цифровые платформы сыграли ключевую роль в том, чтобы помочь вьетнамским компаниям вывести свою высококачественную продукцию на мировой рынок, говорят инсайдеры.

 

Заместитель председателя Ассоциации ремесленной и деревообрабатывающей промышленности города Хошимина (HAWA) Фунг Куок Ман отметил, что доходы от экспорта деревянных изделий и мебели через платформы электронной коммерции в последнее время растут, достигнув 4,89 млрд. долл. США за январь-апрель, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.

По его словам, США остаются крупнейшим покупателем, потратившим за этот период 2,7 млрд. долларов США, что на 31,8% больше, чем в прошлом году.

Между тем, постоянный вице-председатель и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды Чыонг Ван Кам подчеркнул, что трансграничная электронная коммерция предоставила вьетнамским швейным и текстильным компаниям хорошую возможность для развития своих брендов, тем более что их продукция обладает конкурентными преимуществами благодаря хорошим ценам и высокому качеству.

Отчет о возможностях экспорта через платформы электронной коммерции, подготовленный Access Partnership Analytics, показал, что микро-, малые и средние предприятия Вьетнама находятся в выгодном положении, чтобы извлечь значительные преимущества из быстрого роста сектора электронной коммерции. Ожидается, что к 2027 году они получат 296,3 триллиона донгов (11,64 миллиарда долларов США) в виде экспортной выручки от электронной коммерции.
Несмотря на серьезные проблемы, в 2020-2023 годах на Amazon хорошо продавались товары для здравоохранения, кухни, одежда и косметика.

По словам руководителя отдела глобальных продаж Amazon во Вьетнаме Гийе Шонга, вьетнамские компании совершают чудеса в области трансграничного экспорта: всего за пять лет число тех, кто получает на Amazon продажи в размере 1 млн долларов в год, выросло в десять раз. Помимо продвижения экспорта, вьетнамские компании также инвестируют в развитие бренда для долгосрочного роста.

Заместитель директора Агентства электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли Нгуен Тхи Минь Хуйен сообщила, что в рамках национального плана развития электронной коммерции на 2021-2025 годы агентство проводит мероприятия по развитию рынка электронной коммерции и повышению доверия клиентов к этой сфере.

Совместно с провинциальными департаментами промышленности и торговли и Amazon Global Selling компания проводит мероприятия по развитию региональных связей электронной коммерции и улучшению управления электронной коммерцией на местностях. Цель - помочь предприятиям перейти на цифровые технологии и популяризировать местные товары на отечественных и зарубежных платформах, добавила Нгуен Тхи Минь Хуйен.

ВИА/ИЖВ

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