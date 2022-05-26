Электрическая корпорация Вьетнама обеспечила безопасное и стабильное электроснабжение во время SEA Games 31

Фото для иллюстрации. (Источник: EVN)

31-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), организованные Вьетнамом, прошли с большим успехом и оставили много хороших впечатлений у зарубежных друзей. Вклад в общий успех Игр сделала Электрическая корпорация Вьетнама (EVN), обеспечив абсолютно безопасное и стабильное электроснабжение во все дни Игр.

Электросистема страны работает безопасно, надежно, стабильно, без происшествий и аварий.

До Игр, была проведена проверка и тестирование электросистемы, составлен план электроснабжения для SEA Games 31. Кроме того, подразделения EVN активно координировали с организаторами спортивного мероприятия в проверке и контроле внутренних электросистем на местах проведения состязаний, участвовали в поставке и установке электрического оборудования, такого как генераторы, ИБП, система освещения, разработать планы по обеспечению резервного питания в случае стихийных бедствий, что и случилось во время SEA Games 31, планы упреждающего реагирования работали эффективно.

Чтобы обеспечить наилучшее электроснабжение для SEA Games 31, были организованы тысячи дополнительных аварийных дежурных круглосуточных смен на всех объектах соревнований, которые гарантировали бесперебойное электроснабжение. Рабочая нагрузка для работников EVN значительно увеличена, что и внесло лепту в успех SEA Games 31 во Вьетнаме 2021 года.



