Экстренное реагирование для обеспечения безопасности вьетнамских туристов на Ближнем Востоке

Все вьетнамские туристы компании Vietravel из региона Ближнего Востока во второй половине дня 4 марта благополучно прибыли в Международный аэропорт Нойбай (Ханой). Фото: nhandan.vn.

В последние дни эскалация конфликта привела к тому, что множество авиарейсов в страны Ближнего Востока и из них были отложены или отменены, что вызвало масштабные перебои в туристической деятельности и привело к тому, что многие туристы оказались в затруднительном положении. В этой ситуации туристическая отрасль Вьетнама была вынуждена перейти в режим экстренного реагирования для обеспечения безопасности туристов.

Сразу после начала боевых действий на Ближнем Востоке 2 марта Национальное управление туризма Вьетнама издало служебное письмо № 400/CDLQGVN-LH, в котором потребовало от предприятий, осуществляющих международную туристическую деятельность, активно и регулярно отслеживать и обновлять информацию о развитии ситуации в районах конфликта, а также прекратить организацию туристических программ в опасные зоны боевых действий в соответствии с рекомендациями Министерства иностранных дел.

Управление также отметило, что в случаях, когда туристические группы остаются в районах, затронутых конфликтом, туристические компании должны поддерживать постоянную связь с партнёрами и дипломатическими представительствами Вьетнама в принимающих странах для обеспечения безопасности туристов и принятия необходимых мер по защите граждан.

3 марта Департамент туризма Ханоя направил документ международным туристическим компаниям, работающим в городе, с требованием пересмотреть все уже подписанные, открытые для продажи или планируемые туристические программы, связанные со странами в зоне конфликта, а также программы, проданные иностранным туристам из стран Ближнего Востока, которые планируют посетить Вьетнам в ближайшее время (если таковые имеются), с тем чтобы провести переговоры о переносе, отмене или изменении маршрутов и сроков поездок, обеспечивая законные интересы туристов в соответствии с договорами и действующим законодательством.

Эти шаги рассматриваются как своевременные и необходимые действия органов управления, направленные на проактивное снижение рисков и укрепление доверия туристов и партнёров туристической отрасли Вьетнама в условиях нестабильной обстановки.

В последние годы Ближний Восток стал направлением выездного туризма, привлекающим внимание многих вьетнамских туристов благодаря современной инфраструктуре, уникальному культурному опыту и удобным транспортным связям с Европой, Африкой и Южной Азией. Однако из-за нарастающей военной напряжённости в регионе многие туристические компании Вьетнама были вынуждены отложить или отменить туры, одновременно применяя гибкие меры для решения возникающих проблем.

По информации представителя компании Vietravel, из-за изменений в эксплуатации авиаперевозок и ограничений воздушного пространства три группы туристов в Дубае (ОАЭ) общей численностью 51 человек и одна группа туристов в Египте из 24 человек, обслуживаемые этой туристической компанией, не смогли вылететь во Вьетнам по первоначальному графику.

Компания Vietravel оперативно организовала размещение туристов в гостиницах соответствующего уровня, обеспечила безопасное проживание, предоставила полноценное питание и другие необходимые услуги, а также поддерживала постоянную связь между гидами, операционными подразделениями и клиентами для своевременного и прозрачного информирования.

Vietravel также незамедлительно начала координацию действий с авиакомпаниями и международными партнёрами для корректировки маршрутов. В 13 часов 15 минут 4 марта все туристы, находившиеся в поездках по Ближнему Востоку с данной компанией, благополучно приземлились в Международном аэропорту Нойбай (Ханой) рейсом EK394 авиакомпании Emirates, вылетевшим из Дубая утром того же дня.

Что касается компании Onlytour, две туристические группы, направлявшиеся в Дубай, общей численностью 43 человека, также не смогли вылететь во Вьетнам по запланированному графику. Компания незамедлительно совместно с партнёрами в Дубае организовала питание и размещение туристов в гостиницах; связалась со страховой компанией для продления туристической страховки и выполнения процедур поддержки в соответствии с установленными правилами; одновременно начала работу с авиакомпанией Emirates для организации ближайшего возможного рейса во Вьетнам после возобновления работы аэропорта. В итоге обе указанные группы туристов были отправлены во Вьетнам 4 марта.

Эти события ещё раз подтверждают, что способность туристических компаний быстро реагировать и эффективно координировать действия является важным фактором обеспечения безопасности туристов.