Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспорт электронной продукции в 2025 году превысил 107 млрд долларов США

Группа товаров «компьютеры, электронная продукция и комплектующие» впервые превысила отметку 10 млрд долларов США в месяц (достигнув 10,74 млрд долларов США), благодаря чему совокупная стоимость экспорта за весь 2025 год выросла до 107,75 млрд долларов США.

По данным Таможенного управления, в декабре 2025 года стоимость товарного экспорта Вьетнама достигла 44,05 млрд долларов США, увеличившись на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что эквивалентно росту на 4,94 млрд долларов США.

В частности, группа товаров «компьютеры, электронная продукция и комплектующие» впервые превысила отметку 10 млрд долларов США в месяц (достигнув 10,74 млрд долларов США), благодаря чему совокупная стоимость экспорта за весь 2025 год выросла до 107,75 млрд долларов США. Этот показатель составляет около 23% общего экспортного оборота страны и увеличился на 48,4% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует приросту на 35,15 млрд долларов США.

С учётом этих результатов компьютеры, электронная продукция и комплектующие не только сохраняют первое место по объёму экспортной стоимости, но и обеспечили более половины общего прироста экспортного оборота Вьетнама в 2025 году. Экспорт данной группы товаров в США достиг 42,09 млрд долларов США, увеличившись на 81,4% (рост на 18,88 млрд долларов США) по сравнению с предыдущим годом, тогда как экспорт в Китай составил 16,89 млрд долларов США, что на 33,6% больше (рост на 4,24 млрд долларов США) по сравнению с 2024 годом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок

Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок

Утром 23 января 2026 года в штаб-квартире ЦК Партии Центральный комитет КПВ XIV созыва провёл первый пленум для принятия особо важных решений, ознаменовавших начало нового срока полномочий.
ПОДРОБНЕЕ

Top