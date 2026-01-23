Экспорт электронной продукции в 2025 году превысил 107 млрд долларов США

По данным Таможенного управления, в декабре 2025 года стоимость товарного экспорта Вьетнама достигла 44,05 млрд долларов США, увеличившись на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что эквивалентно росту на 4,94 млрд долларов США.



В частности, группа товаров «компьютеры, электронная продукция и комплектующие» впервые превысила отметку 10 млрд долларов США в месяц (достигнув 10,74 млрд долларов США), благодаря чему совокупная стоимость экспорта за весь 2025 год выросла до 107,75 млрд долларов США. Этот показатель составляет около 23% общего экспортного оборота страны и увеличился на 48,4% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует приросту на 35,15 млрд долларов США.



С учётом этих результатов компьютеры, электронная продукция и комплектующие не только сохраняют первое место по объёму экспортной стоимости, но и обеспечили более половины общего прироста экспортного оборота Вьетнама в 2025 году. Экспорт данной группы товаров в США достиг 42,09 млрд долларов США, увеличившись на 81,4% (рост на 18,88 млрд долларов США) по сравнению с предыдущим годом, тогда как экспорт в Китай составил 16,89 млрд долларов США, что на 33,6% больше (рост на 4,24 млрд долларов США) по сравнению с 2024 годом.