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Экспорт фруктов и овощей из Вьетнама может установить новый рекорд в 2024 году
По данным Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей (Vinafruit), экспорт за 11 месяцев продемонстрировал значительный рост на различных рынках, причем рост был двузначным. Наиболее значительный рост наблюдался в экспорте в Таиланд, Республику Корея, Германию, Канаду, Китай и США.
Генеральный секретарь Vinafruit Данг Фук Нгуен заявил, что, исходя из полученных результатов, экспорт фруктов и овощей Вьетнама может достичь к концу года рекордных 7 или даже 7,2 миллиарда долларов США, что является самым высоким показателем на сегодняшний день.
Китай остается крупнейшим импортером фруктов во Вьетнам, на его долю приходится 4,6 миллиарда долларов США или почти 70 % от общей стоимости вьетнамского экспорта фруктов. Данг Фук Нгуен подчеркнул огромный потенциал Китая с его 1,4 миллиардным населением и статусом второй по величине экономики мира.
Вьетнам обладает логистическими преимуществами при экспорте в Китай. Близость вьетнамских пограничных пунктов пропуска к китайским оптовым рынкам значительно сокращает время и расходы на транспортировку. Кроме того, близость морских портов в обеих странах повышает конкурентоспособность вьетнамских фруктов. Торговые соглашения между двумя странами создают благоприятные условия для более глубокого проникновения вьетнамских фруктов на китайский рынок.
Однако Вьетнам сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других стран, таких как Таиланд, Малайзия, Филиппины, Камбоджа, Австралия и страны Южной Америки, такие как Чили, Перу и Эквадор. Чтобы оставаться конкурентоспособными, вьетнамские фермеры и экспортеры должны соответствовать строгим требованиям, включая сертифицированные коды посадочных площадей и зарегистрированные предприятия по переработке и упаковке, как того требует Главное таможенное управление Китая (GACC).
Хотя США не входят в число основных импортеров фруктов во Вьетнам, они предлагают значительные преимущества из-за отсутствия внутреннего производства многих тропических фруктов.
Алексис М. Тейлор, заместитель министра торговли и иностранных сельскохозяйственных дел США в Министерстве сельского хозяйства (USDA), призвала вьетнамские компании обеспечить свое присутствие на американском рынке, чтобы лучше понять предпочтения потребителей. Она подчеркнула потенциал дополнительной торговли, учитывая, что многие вьетнамские фрукты недоступны в США. Тейлор предложила сосредоточиться на регионах или общинах с многочисленным вьетнамско-американским населением в качестве точек входа на рынок.
В настоящее время в США экспортируется восемь видов вьетнамских свежих фруктов, включая драконий фрукт, манго, лонган, личи, рамбутан, звездное яблоко, помело и кокос. В августе 2024 года Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама (MARD) заключило соглашение с Министерством сельского хозяйства США о выводе маракуйи на американский рынок.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Хоанг Чунг назвал США жизненно важным рынком для вьетнамской высококачественной тропической сельскохозяйственной продукции. Он выразил оптимизм по поводу того, что маракуйя скоро станет доступной для американских потребителей.