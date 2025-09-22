Экспорт фруктов и овощей из Вьетнама за девять месяцев оценивается в 6,11 млрд долларов США

Только в сентябре экспорт достиг почти 1,29 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за месяц за всю историю. Это представляет собой рост на 36% по сравнению с августом и на 41% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Благодаря такому сильному росту, к концу года этот сектор может приблизиться к отметке в 8 млрд долларов США или даже превысить ее.

Для поддержания роста фруктово-овощной отрасли необходимо усилить свое присутствие на основных рынках, особенно на тех, которые подписали соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, таких как Япония, Республика Корея, Европейский союз и Китай. Приоритетное внимание к этим направлениям, как ожидается, позволит минимизировать риски и обеспечить долгосрочную экспортную стоимость.

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды работает над устранением препятствий для экспорта дуриана в Китай, одновременно внимательно следя за таможенным оформлением и трансграничной торговлей на северных пограничных пунктах, особенно в пик сезона сбора урожая и во время Лунного Нового года.

Министерство также планирует активизировать продвижение на рынке продуктов, которые уже имеют официальный экспортный статус и рыночные преимущества, в том числе свежих кокосов, драконьего фрукта, джекфрута, бананов, арбузов, манго, лонганов, мангостинов, личи, рамбутанов, маракуйи и дурианов.

В долгосрочной перспективе вьетнамским экспортерам рекомендуется диверсифицировать ассортимент переработанных фруктов и овощей. Разработка удобных, здоровых и имеющих добавленную стоимость продуктов не только отвечает меняющимся потребностям потребителей, но и помогает снизить транспортные расходы, минимизировать порчу, продлить срок хранения и повысить конкурентоспособность вьетнамских продуктов на мировых рынках.