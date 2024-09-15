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Экспорт фруктов и овощей достигнет рекордного уровня в 2024 году
За первые семь месяцев 2024 года страна заработала 3,83 миллиарда долларов США от экспорта фруктов и овощей, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что в этом секторе наблюдается двузначный рост на 10 крупнейших экспортных рынках (за исключением Нидерландов).
Недавно Республика Корея (РК) согласилась импортировать свежие помело из Вьетнама.
По словам генерального секретаря Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей Данг Фук Нгуена, стоимость экспорта вьетнамских фруктов и овощей в РК и Японию растет. Помимо создания бренда и укрепления позиций на традиционном китайском рынке, фруктово-овощной сектор все больше расширяется в регионе Северо-Восточной Азии.
Китай является крупнейшим импортером вьетнамских фруктов и овощей в Северо-Восточной Азии, на его долю приходится 64% общего экспортного оборота, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. За ним следует Республика Корея, объем которой увеличился на 55% в годовом исчислении.
В будущем Северо-Восточная Азия станет стратегическим рынком для вьетнамских фруктов и овощей, сказал Данг Фук Нгуен, добавив, что экспортные компании смогут не только воспользоваться тарифными преимуществами, но и сократить транспортные и логистические расходы по сравнению с другими рынками, такими как ЕС и США.
По данным Департамента защиты растений (PPD) Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), в рамках Соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) Вьетнаму разрешено экспортировать в Китай наибольшее количество фруктов - 12 официальных видов продукции. Китай также одобрил временный и экспериментальный импорт вьетнамской маракуйи и кокосов, соответственно.
PPD работает над открытием рынка для цитрусовых, лекарственных растений и замороженного дуриана в Китай. Кроме того, Вьетнам ведет переговоры об экспорте маракуйи, лонгана и личи в Австралию, а также маракуйи и помело в Новую Зеландию.
По словам Данг Фук Нгуена, вьетнамские производители и компании-экспортеры должны уделять внимание постоянному обновлению правил импорта на различных рынках, чтобы обеспечить своевременное выполнение требований.
По словам заместителя директора PPD Нгуен Куанг Хиеу, площадь дуриана, получившего новые коды сельскохозяйственных угодий, составляет около 25 000 га из 150 000 га по всей стране. Вьетнам уделяет особое внимание не только расширению площадей выращивания, но и контролю и управлению качеством продукции.
В настоящее время продвигается протокол об официальном экспорте замороженного дуриана в Китай, который, как ожидается, будет подписан в 2024 году, сказал он.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен отметил, что чуткость и строгое соблюдение международных норм являются основополагающими решениями для устойчивого развития всех секторов, включая фрукты и овощи.
MARD вместе с другими министерствами, ведомствами и местными властями ужесточает контроль качества и мониторинг посевных площадей, подчеркнул он, добавив, что для достижения более высоких темпов роста экспорта фруктов и овощей необходимы эффективные решения проблем качества.