Экспорт фруктов и овощей демонстрирует последовательные прорывы

За этим впечатляющим результатом стоит стремительный рост экспорта дуриана, а также фундаментальные изменения в подходах к производству, экспортным стратегиям и интеграции в международные рынки.

Прорыв в экспорте в прошлом году был тесно связан с открытием рынка и углублением торговой интеграции. Вьетнам постоянно подписывал официальные протоколы об экспорте с Китаем, одновременно расширяя свое присутствие на рынках высококачественной продукции. Только в 2025 году Вьетнам и Китай подписали пять протоколов об экспорте, в том числе на маракуйю и свежий джекфрут, а свежий помело был официально допущен на рынок Австралии, известный своими строгими техническими стандартами.

Хуинь Тан Дат, директор Департамента растениеводства и защиты растений при Министерство сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама, отметил, что каждый сельскохозяйственный продукт, получивший разрешение на официальный экспорт, не только открывает новые рыночные возможности, но и побуждает фермеров и предприятия повышать уровень осознанности и применять технические меры для выполнения требований по карантину, безопасности пищевой продукции и прослеживаемости происхождения. По его словам, именно эти факторы являются ключевыми для устойчивого развития отрасли фруктов и овощей.

С точки зрения отраслевой ассоциации, Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Ассоциации фруктов и овощей Вьетнама, отметил, что во второй половине 2025 года был зафиксирован отчётливый рост экспорта как по объёму, так и по стоимости. Восстановление экспорта дуриана сыграло ведущую роль, став драйвером роста для многих других видов фруктов.

Китай остаётся стратегическим рынком: ежегодный объём импорта фруктов в эту страну составляет около 78 млрд долларов США, тогда как поставки из Вьетнама не превышают 5 млрд долларов США. Это, по его словам, указывает на значительный потенциал роста при условии выработки Вьетнамом чёткой и долгосрочной стратегии сотрудничества.

Наряду с экспортом свежей продукции, инвестиции в глубокую переработку формируются как новый источник роста. Разрешение на экспорт замороженного дуриана не только повысило добавленную стоимость продукции, но и снизило зависимость от сезонности сбора урожая.

Недавно Народный комитет провинции Зялай одобрил корректировку инвестиционной политики в отношении высокотехнологичного комплекса по переработке фруктов компании Nafoods Tay Nguyen JSC мощностью 100 тысяч тонн сырья в год. По мере реализации крупных проектов в сфере переработки ожидается дальнейшее повышение конкурентоспособности вьетнамских фруктов.

После дуриана многие предприятия и эксперты считают бананы следующим потенциально прорывным продуктом. Вьетнам успешно вывел гибридные сорта бананов, устойчивые к панамской болезни, что создаёт прочную основу для устойчивого развития отрасли.

По словам председателя корпорации U&I Agricultural Corporation (Unifarm) Фам Куок Лиема, к 2030 году объём мирового рынка бананов, по прогнозам, достигнет 21 млрд долларов США, тогда как текущий объём экспорта бананов из Вьетнама составляет лишь около 380 млн долларов США.

В настоящее время средняя экспортная выручка от вьетнамских бананов по-прежнему не превышает 2 500 долларов США с одного гектара в год. Если этот показатель удастся повысить примерно до 25 000 долларов США с гектара в год, как это реализовано в моделях Unifarm и ряда других предприятий, то в перспективе экспорт бананов из Вьетнама может достичь оборота в 3,8 млрд долларов США, отметил Фам Куок Лием.

Опираясь на импульс, набранный в 2025 году, при условии сохранения рыночной дисциплины, развития ключевых видов продукции, таких как дуриан, бананы, помело и кокос, в рамках замкнутых цепочек создания стоимости, а также эффективного использования действующих экспортных протоколов, ожидается, что уже в 2026 году экспортный оборот фруктов и овощей сможет достичь уровня 10 млрд долларов США.