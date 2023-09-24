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Экспорт фруктов и овощей в Китай растет
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, за первые восемь месяцев 2023 года стоимость экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции достигла 33,21 млрд долларов США. Экспорт сельской, лесной и рыбной продукции только на китайский рынок оценивается в 7,28 млрд долларов США, что на 9,8% больше, чем за тот же период в 2022 году, что составляет самую высокую долю - 22% от общей стоимости экспорта сельскохозяйственной и лесной продукции.
Китай является ведущим импортером вьетнамских фруктов и овощей. На эту группу товаров также приходится наибольшая доля стоимости экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в Китай. Стоимость экспорта фруктов и овощей за первые 8 месяцев 2023 года достигла 3,45 млрд долларов США, что на 57,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Что касается фруктов, то большую долю в экспорте фруктов и овощей составляют дуриан (35%), драконий фрукт (13%), бананы (6%), манго (6%), джекфрут (5%). Это также товары, на которые у Китая большой спрос.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, данные Главного таможенного управления Китая показывают, что импорт дуриана в страну в первой половине этого года достиг 787 000 тонн на сумму 3,83 миллиарда долларов США, увеличившись на 57% и 64,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные рынки поставок – Таиланд (600.000 тонн), Вьетнам (186.000 тонн) и Филиппины (484 тонны).
Генеральный директор акционерного общества «Импортно-экспортная группа фруктов Chanh Thu» Нго Тыонг Ви заявила, что несмотря на ужесточение Китаем контроля технических барьеров, а также безопасности и гигиены пищевых продуктов, благодаря улучшающемуся качеству и конкурентоспособным ценам вьетнамские фрукты пользуются популярностью среди китайских потребителей. При нынешних темпах роста прогнозы экспорта фруктов останутся позитивными.
По данным Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, дуриан, джекфрут... — это тропические фрукты, которые нельзя выращивать в Китае или их качество низкое, поэтому потенциал для вьетнамских фруктов очень высок.
«Китай по-прежнему является крупнейшим покупателем вьетнамских фруктов и овощей, на его долю приходится почти 65% товарооборота. На этот рынок экспортируются вьетнамские фрукты и овощи, помимо дуриана, который очень популярен, до конца года будут также популярны джекфрут и драконий фрукт...», - отметил Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Ассоциации фруктов и овощей (Vinafruit).
«Как правило, в Центральном Нагорье начинается сезон сбора дуриана, когда в других странах он уже заканчивается, благодаря чему экспорт этого плода способствует дальнейшему увеличению экспортной стоимости фруктов и овощей.
Чтобы быть готовым воспользоваться этой возможностью, Вьетнам подготовил большое количество зон выращивания и упаковочных предприятий, которые строго контролируются для обеспечения качества», - сообщает Департамент защиты растений.
По данным Института промышленной и торговой стратегии и политических исследований (Министерство промышленности и торговли), для более эффективного использования китайского рынка населенным пунктам и предприятиям, экспортирующим фрукты и овощи, необходимо создавать бренды продукции и экспортировать ее в форме официальных квот, чтобы обеспечить качество товаров, а также избежать ненужных рисков. Населенным пунктам и производственным предприятиям также необходимо расширить применение производственных моделей в соответствии со стандартами VietGAP и GlobalGAP, чтобы полностью соответствовать все более жестким карантинным правилам Китая.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей заявило, что поставки таких основных фруктов, как манго, банан, драконий фрукт, дуриан, джекфрут... - с настоящего момента до конца года достаточно обильные.
Если нынешние темпы экспорта сохранятся, то в этом году оборот экспорта фруктов и овощей страны достигнет 5 миллиардов долларов США.
В настоящее время в Китай экспортируется 12 фруктов и овощей, в том числе: драконий фрукт, арбуз, рамбутан, манго, личи, лонган, джекфрут, мангустин, черное желе, дуриан, свежие бананы и батат. Кроме того, Китай согласился начать пилотный экспорт маракуйи и перца чили.