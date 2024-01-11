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Экспорт фруктов и овощей вырастет на 15-20% в 2024 году
Генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации овощей и фруктов (VINAFRUIT) Данг Фук Нгуен объясняет этот успех улучшением качества продукции, соответствием строгим требованиям различных рынков и разнообразием экспорта фруктов.
Он подчеркнул, что в 2023 году экспорт дуриана принес Вьетнаму около 2,4 миллиарда долларов США по сравнению с более чем 200 миллионами долларов США в 2021 году и в предыдущие годы.
Другие основные фрукты, включая грейпфруты, бананы, кокосы, лонганы, драконьи фрукты и личи, подтвердили свой престиж и положение на таких разборчивых рынках, как США, Новая Зеландия, Япония и Китай, прокладывая таким образом путь к прорыву в ближайшее время в другие развитые страны, согласно данным VINAFRUIT.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен отметил, что у сектора есть много возможностей для увеличения экспорта фруктов и овощей в 2024 году.
Вьетнам и Китай недавно подписали протокол об официальном экспорте большего количества вьетнамских фруктов, включая арбузы, кокосы, фармацевтическую продукцию и замороженные фрукты, на рынок с населением в 1,4 миллиарда человек, уточнил он.
Кроме того, США, Япония и ЕС открывают более широкие двери для вьетнамских фруктов благодаря их превосходному качеству, сказал он.
Однако министерство также указало на ряд проблем, которые необходимо преодолеть сектору, включая соблюдение правил по качеству и прослеживаемости происхождения на экспортных рынках.
У Вьетнама достаточно возможностей для увеличения поставок фруктов и овощей, поскольку экспортный оборот составляет всего 2-3% от общемирового объема. В ближайшее время министерство продолжит оказывать содействие предприятиям в активизации маркетинговой деятельности, разработке вьетнамских фруктовых брендов и обновлении рыночной информации, чтобы наметить рациональные производственные планы.