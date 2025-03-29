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Экспорт тунца Вьетнама достиг рекордного уровня, но сталкивается с серьезными нормативными барьерами
Совокупная стоимость экспорта тунца за первые два месяца года превысила 139 миллионов долларов США, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным VASEP, в феврале продолжился уверенный рост экспорта свежего, замороженного и сушеного тунца – на 23% в годовом исчислении. В то же время экспорт переработанного и консервированного тунца сократился на 9%.
Наибольший рост экспорта вьетнамского тунца в прошлом месяце наблюдался на таких крупных рынках, как США, ЕС, Канада и Япония.
Однако, по данным VASEP, в этом году тунцовая промышленность сталкивается с многочисленными вызовами, связанными как с добычей сырья, так и с торговыми регламентами ключевых рынков сбыта.
Ограничения, направленные на предотвращение незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла, остаются серьезным препятствием для рыбной отрасли, включая тунца.
Кроме того, постановление № 37, изданное правительством Вьетнама в прошлом году, требует, чтобы длина тунца составляла не менее 500 миллиметров до вылова. Это создает сложности для рыбаков и предприятий, ограничивая их в получении сырья и экспорте переработанного и консервированного тунца.
Аналогичным образом, вступивший в силу в США Закон о защите морских млекопитающих (MMPA) обязывает страны-экспортеры доказать, что их методы рыболовства не наносят ущерба морским млекопитающим, а также соответствуют американским нормативным требованиям.
Согласно недавнему предварительному решению Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 12 методов рыболовства, используемых во Вьетнаме, включая жаберные сети, кошельковые невода, тралы и ловлю на леску, не признаны соответствующими этим требованиям.
NOAA также предупредило, что с 1 января 2026 года может ввести запрет на импорт ряда вьетнамских морепродуктов, если страна не примет своевременные меры.
Дополнительно США планируют расширить Программу мониторинга импорта морепродуктов (SIMP), требующую от импортеров предоставления более детальной информации о ввозимой продукции, что увеличит затраты на соблюдение требований.
Для преодоления этих вызовов тунцовой отрасли необходима активная поддержка со стороны властей и отраслевых организаций. В частности, требуется совершенствование правовой базы, усиление мониторинга и оказание помощи рыбакам в соблюдении международных стандартов, отмечается в сообщении ассоциации.