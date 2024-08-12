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Экспорт текстильно-швейных изделий в июле превысил 4 миллиарда долларов США

Согласно данным Главного таможенного управления, стоимость экспорта текстильно-швейных изделий за июль составила 4,29 млрд долларов США, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

Впервые в 2024 году стоимость экспорта текстильно-швейных изделий за месяц превысила 4 млрд долларов США. Июль 2024 года также стал месяцем с самой высокой стоимостью экспорта текстильно-швейных изделий с августа 2022 года по настоящее время.

Таким образом, за период январь-июль 2024 года экспорт текстильно-швейных изделий составил 23,9 млрд долларов США, что на 5,9% (или 1,33 млрд долл. США) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К настоящему времени вьетнамские текстильно-швейные изделия экспортируются на рынки 113 стран и территорий. Главными рынками вьетнамских продуктов стали США, ЕС, Япония, Южная Корея и Китай.

Тем не менее, мировая экономическая ситуация колеблется, что влияет на экспорт, включая текстильно-швейную отрасль. Поэтому предприятиям нужна оперативная информационная поддержка со стороны торговых представительств Вьетнама в зарубежных странах.

Кроме того, в ближайшее время предприятия швейной промышленности должны диверсифицировать рынки, потребительские сегменты и продукты, а также повышать конкурентоспособность. В частности, следует воспользоваться возможностями, предоставляемыми соглашениями о свободной торговле.

В 2023 году экспорт текстильно-швейных изделий достиг 39,5 миллиарда долларов США, что на 10% меньше, чем в прошлом году. В этом году сектор установил целевой показатель экспортного оборота на уровне 44 млрд долларов США.

ВИА/ИЖВ

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