Экспорт сельхозпродукции Ханоя в 2025 году превысил 2 млрд долларов США. Фото: ВИА

Из этой суммы ключевая сельскохозяйственная и продовольственная продукция обеспечила около 1,4 млрд долларов США, что стало крупнейшей долей в экспортном обороте сектора. Этот результат отражает эффективность усилий Ханоя по расширению зарубежных рынков, повышению стандартов качества, укреплению систем прослеживаемости и продвижению производственных моделей, соответствующих международным стандартам, для выполнения всё более строгих импортных требований.

По оценке, экспорт сельскохозяйственной и лесной продукции Ханоя в 2025 году превысит 2 млрд долларов США, сохранив устойчивый рост и укрепив роль столицы в национальной цепочке поставок сельскохозяйственной продукции, сообщил Департамент сельского хозяйства и окружающей среды Ханоя.

Наряду с ростом экспорта сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства Ханоя продолжил демонстрировать уверенные результаты. В 2025 году валовой региональный продукт (ВРП) сектора, по оценке, увеличился на 3,55% в годовом выражении. Объём производства в сопоставимых ценах превысил 44,24 трлн донгов (более 1,7 млрд долларов США), увеличившись на 3,55%, при этом сельское хозяйство оставалось главным драйвером — более 40,3 трлн донгов, рост на 3,52%.

В текущих ценах общий объём производства сектора сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2025 году, по оценке, составил почти 70,4 трлн долларов США, при этом на сельское хозяйство пришлось 91,02% общего объёма.

Эти результаты создают прочную основу для дальнейшей реструктуризации сельского хозяйства Ханоя в направлении современной, устойчивой и более высокодоходной модели, повышения конкурентоспособности и расширения экспортных рынков в ближайшие годы.