Экспорт сельхозпродукции зависит от гарантированных поставок сырья

Переработка рыбной продукции для экспорта. Фото: ВИА



Однако за этой впечатляющей цифрой скрывается структурная уязвимость: по многим ключевым экспортным товарам сохраняется нестабильность сырьевого обеспечения, что вызывает обеспокоенность устойчивостью роста в средне- и долгосрочной перспективе.

По словам генерального секретаря Ассоциации перца и специй Вьетнама Ле Вьет Аня, в 2025 году перец оставался ведущей экспортной позицией страны среди специй: объем поставок превысил 247 тыс. тонн, что составило 59,3% общего объема экспорта специй. Экспортная выручка достигла 1,66 млрд долл. США при совокупном объеме экспорта специй 2,1 млрд долл. США.

Вместе с тем Вьетнам импортировал более 42 тыс. тонн перца на сумму 266,2 млн долл. США, на 16,2% больше по объему и на 51,1% по стоимости по сравнению с 2024 годом. Хотя это отражает центральную роль Вьетнама в переработке перца и его реэкспорте, данная тенденция также указывает на растущий дефицит внутреннего предложения на фоне устойчивого мирового спроса.

Ле Вьет Ань предупредил, что урожай перца 2026 года, как ожидается, окажется под влиянием неблагоприятных погодных условий и болезней растений, особенно на стареющих плантациях с ограниченными инвестициями в техническим оснащением. Предварительные оценки показывают, что объем производства может снизиться на 15–20% по сравнению с 2025 годом, поэтому задача сохранения и расширения сырьевой базы становится все более срочной, чтобы удовлетворить растущий международный спрос.

Схожие проблемы сохраняются и в отрасли кешью, которая на протяжении многих лет сталкивается с острым дефицитом сырья. По данным Ассоциации кешью Вьетнама, внутренние поставки в настоящее время покрывают лишь немногим более 10% потребностей, что вынуждает отрасль импортировать почти 90% сырого ореха кешью.

В 2025 году экспорт кешью из Вьетнама достиг рекордных 5,2 млрд долл. США, однако импорт сырья увеличился примерно до 4,5 млрд долл. США. Основной объем поставок приходится на Камбоджу и Кот-д’Ивуар, обе страны быстро переходят к глубокой переработке и постепенно сокращают экспорт сырого ореха.

Только в Кот-д’Ивуаре сейчас действует 37 перерабатывающих предприятий с совокупной проектной мощностью около 830 тыс. тонн, и страна намерена довести долю переработки собственного урожая кешью до 50% к 2030 году за счет новых инвестиционных проектов. Эта тенденция несет реальный риск сбоев в поставках сырья для вьетнамской отрасли кешью, потенциально подрывая ее конкурентоспособность и статус Вьетнама как крупнейшего в мире экспортера кешью.

Существенный рост в 2025 году показал и кокосовый сектор: кокос обогнал драконий фрукт и стал вторым по величине экспортным товаром среди фруктов и овощей, а выручка увеличилась на 36,6% и составила почти 534 млн долл. США. Однако Ассоциация кокоса Вьетнама назвала нестабильность сырьевого обеспечения ключевым ограничением устойчивого развития: некоторым экспортерам приходится импортировать кокосы для выполнения контрактов, что снижает прибыль и временами наносит ущерб репутации из-за задержек поставок.

Председатель Ассоциации Нгуен Тхи Ким Тхань подчеркнула важность совершенствования посадочного материала для повышения продуктивности и качества. По ее словам, высококачественные сорта способны снизить риски вредителей и болезней на 40–60%, стабилизировать урожайность и сократить производственные издержки даже в условиях климатической нестабильности. Она также отметила необходимость устойчивых методов ведения хозяйства, интегрированной системы защиты растений и безопасного применения средств защиты, чтобы удовлетворить растущий спрос на «зеленую» продукцию с возможностью прослеживаемости происхождения.

Опыт отраслей перца, кешью и кокоса показывает, что вопрос обеспечения производства отечественным сырьем уже не является проблемой отдельных предприятий, а превратился в стратегический вызов для всего аграрного сектора. По мере того как внешние поставки становятся все более нестабильными, необходимы проактивные меры политики, от планирования сырьевых зон и поощрения долгосрочных кооперационных связей до поддержки кредитования, инвестиций в селекцию, технологии и переработку на местах. При более эффективном контроле над входными ресурсами аграрный экспорт Вьетнама сможет укрепить качество продукции, повысить экономичность издержек и упрочить позиции на мировых рынках.