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НОВОСТИ

Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции сократился на 9,5% за восемь месяцев

Общий экспортно-импортный оборот сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама за восемь месяцев этого года оценивался в 59,69 млрд. долл. США Общий экспортно-импортный оборот сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама за восемь месяцев этого года оценивался в 59,69 млрд. долл. США, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов.

Из них 33,21 млрд долл. США пришлось на экспорт, что на 9,5% меньше, чем в предыдущем году, однако положительное сальдо торгового баланса составило 6,72 млрд долл. США.

Только в августе экспорт продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбных ресурсов составил 4,36 млрд. долл. США, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году.

По ряду товарных групп, таких как фрукты и овощи, рис и кофе, наблюдался рост стоимости экспорта.

В то же время цены на каучук, чай, орехи кешью, перец, маниоку и продукты ее переработки снизились на 2,6-19,6%.

Китай, США и Япония оставались тремя ведущими импортерами: Китай - 21,9%, рост на 9,8%; США - 20,6%, снижение на 27,4%; Япония - 7,6%, снижение на 10,6%.

Используя рыночные возможности, особенно в сильных товарных группах, министерство поручило местным властям регулировать производственные планы и наращивать экспорт, активизировать переговоры и доступ на рынок для официального экспорта, расширяя экспортные рынки.

Министерство также работает с местными властями над проведением Вьетнамского рисового фестиваля 2023 года в провинции Хаужанг в дельте Меконга.

ВИА/ИЖВ

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